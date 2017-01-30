Казахстанская ГК «Бипэк Авто Азия Авто» закрыла салон «АвтоВАЗа» в Красноярске

Как стало известно «КС», казахстанская ГК «Бипэк Авто Азия Авто» временно закрыла свой салон Lada в Красноярске. Информацию об этом подтвердили участники сибирского авторынка, а также пресс-служба ГК «Бипэк Авто Азия Авто». Напомним, что ранее группа компаний замораживала деятельность дилерского центра Lada в Новосибирске на улице Механизаторов.

Напомним, что ГК «Бипэк Авто ─ Азия Авто» в рамках совместного предприятия с АвтоВАЗом, занимается дистрибуцией автомобилей LADA в Сибирском Федеральном Округе, и к началу 2015 года приобрела «Новосибирск Ладу» (салон расположен на улице Механизаторов – «КС»), «Омск Ладу», «Кузбасс Ладу» и «Алтай Ладу», а также впоследствии и других дилеров «АвтоВАЗа». Эти компании ранее входили в структуры «АвтоВАЗа», и являлись торгово-сервисными представителями автоконцерна в соответствующих регионах. Вслед за этим, в мае 2015 года, казахстанская компания приобрела теперь уже бывший дилерский центр Peugeot в Новосибирске, на Мочищенском шоссе, у компании «Патриот Авто», и в дальнейшем перепрофилировала его в дилерский центр LADA. Позднее был также куплен новосибирский «Автоцентр на Хилокской». В 2016 году в компании объявили о том, что намерены продолжать скупку дилерских центров на территории Сибири. В частности речь шла о Бийске, Кемерове и Красноярске.

Однако несмотря на активную экспансию в Сибири, в условиях кризиса группе компаний «Бипэк Авто Азия Авто» все-таки пришлось оптимизировать свое присутствие. В частности ранее курсировала информация о том, что заморожена деятельность дилерского центра Lada в Новосибирске на улице Механизаторов. «Работа этого автоцентра действительно приостанавливалась по техническим причинам», — подтвердили «КС» в пресс-службе группы компаний «Бипэк Авто Азия Авто». В настоящий момент, согласно сайту «АвтоВАЗа», салон является действующим.

На текущий момент стало известно о том, что ГК «Бипэк Авто Азия Авто» заморозила один из автосалонов в Красноярске. «Это действительно так. Решение было принято совместно с ПАО «АВТОВАЗ»», — отметили «КС» в пресс-службе группы компаний «Бипэк Авто Азия Авто». Комментарии самого «АвтоВАЗа» на момент сдачи материала получить не удалось.

По данным «АвтоВАЗа», на сегодня его официальными дилерами в Красноярском крае являются «Лада-Центр», «Бугач Авто» и «Медведь-Холдинг», запустивший салон в 2016 году. Ранее дилерами также числились также ГК «Викинг Моторс», салон которой был выставлен на продажу, и непосредственно «Красноярск-Лада», о которой и шла речь в этом материале.

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