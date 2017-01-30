Гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Владимир Никонов готов к работе в должности главы Академпарка. Однако он по-прежнему не знает, кто его будет замещать на посту в АИР. Именно так он прокомментировал ситуацию «КС».



Напомним, что Владимир Никонов завершает свою деятельность в АИР сегодня, 30 января. Уже завтра он должен будет приступить к работе на посту руководителя Академпарка. Ранее «КС» уже писал о планах Владимира Никонова в новой должности. Однако до сих пор неизвестно, кто будет работать в АИР вместо него. По словам собеседника «КС», с завтрашнего дня его деятельность будут замещать непосредственные заместители, в том числе и первый заместитель Александр Зырянов. Временно исполняющий обязанности так и не определен.

Владимир Никонов также пояснил, что, скорее всего, назначение произойдет в ближайшее время. Однако за более детальной информацией посоветовал обратиться к руководству департамента земельных и имущественных отношений правительства Новосибирской области.

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