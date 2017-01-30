Часть красноярского заповедника «Столбы» закроют на три года

На научно-техническом совете заповедника «Столбы» сотрудники отдела охраны также подняли вопрос о закрытии посещения Калтатского района заповедника сроком на три года.

Урочище Калтат – буферная зона заповедника «Столбы», так называемые «Дикие Столбы» (скалы Колокольня, Пагода, Минарет), сообщает пресс-служба заповедника.

«Его посещение возможно только по специальным пропускам, выдаваемых в управлении заповедника. Однако в последнее время этот район стал посещаться более активно, и не всегда туристы, даже имея на руках разрешение, понимают, что находятся на закрытой заповедной территории. Кроме того, буферная зона, в отличие от туристической, не оборудована инфраструктурой (туалетами, специальными настилами, указателями)», — отмечает руководство заповедника.

По вновь возникшим тропам в закрытую зону стали заходить стаи бродячих собак, а усиление фактора беспокойства в итоге привело к сокращению в долине реки Калтат популяции животных. На прошедшем совете госинспекторы довели до сведения сотрудников заповедника, что по снежному покрову в урочище Калтат перестали отмечаться следы копытных, в частности полностью «ушла» кабарга.

Поэтому общим решением всех членов совета, с 1 февраля 2017 года Калтатский район закрыт, предварительно на 3 года. Штраф за нарушение правил посещения заповедника составляет от 3 до 4 тыс. рублей.

Общая площадь урочища Калтат — около 500 га. В данном районе присутствуют все виды копытных, живущих в заповеднике: кабарга, марал, косуля, лось. Весь заповедник «Столбы» в настоящее время занимает более 47,2 тыс. га. По данным администрации заповедника, в 2016 году «Столбы» посетили 382 тыс. человек, в 2015 году — более 300 тыс. человек.

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