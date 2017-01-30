Фармрынок, как один из самых животрепещущих и востребованных с точки зрения продукта, всегда порождал вокруг себя множество непроверенных гипотез и мифов, многие из которых активно обсуждаются в том числе и в бизнес-среде. Одни рассказывают о фальсификатах, которыми, якобы, завалены все региональные аптеки, другие – о высочайшем технологическом развитии вплоть до изобретения лекарства вечной молодости. Корреспондент «КС» выяснял, как обстоит ситуация на фармрынке в мировом масштабе, какие выводы основаны на реальных фактах, а где чистой воды вымысел.

Новосибирск не является столицей или хотя бы ведущим регионом в фарпроизводстве России. Произошедшие изменения в расстановке сил на рынке привели к тому, что многие более-менее крупные предприятия в этой отрасли закрылись, а новые, которые могли бы изменить ситуацию, пока только развиваются. В первую очередь речь идет о биотехнопарке в Кольцово и тех предприятиях, которые работают на его базе и реализуют свои проекты. Например, «Катрен».

Тем на менее, Новосибирск, как ранее уже писал «КС» – один из лидеров среди городов России по количеству аптек на одного человека, а, значит, и потребляемых лекарств. При этом регион ничем не отличается во вкусах и предпочтениях со среднестатистическим российским городом – его жители активно потребляют импортные лекарства, несмотря на санкции и политику импортозамещения.

Так, венгерская фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» обеспечивает регион своими препаратами, произведенными как за рубежом, так и в России. За пределами Венгрии у нее еще 5 заводов, в том числе и в подмосковном Егорьевске. Его вклад в российские продажи компании по данным «Гедеон Рихтер» составляет 47%. По предварительным данным производителя, по итогам 2016 года компания заработала в России 18,5 миллиардов рублей – это на 9% больше по сравнению с показателями предыдущего года. Для информации – годовой оборот всей компании в 2015 году составил 1,2 млрд евро.

Директор по международным коммерческим вопросам «Гедеон Рихтер» Андраш Орос полагает, что рост продаж в первую очередь с ростом спроса на определенные препараты компании, а также небольшим по сравнению с конкурентами ростом цен, который находится в пределах 4%.

Научный интерес с человеческим фактором

Возможность пообщаться с руководством крупной венгерской компании, штаб-квартира которой расположена в Будапеште, корреспонденту «КС» представилась в рамках пресс-тура в Венгрию. Помимо демонстрации самого производства «Гедеон Рихтер», руководители компании ответили на ряд актуальных вопросов, которые касаются в целом развития фармацевтической отрасли.

На текущий момент в холдинге работает порядка 11 тысяч человек по всему миру, из которых в России – более 1 500. Более 100 из них трудится в Сибирском регионе, в основном, на позиции медицинских представителей.

Проезжая по улице Будапешта, где расположены помещения «Гедеон Рихтер», становится понятным ее масштаб и планы на ближайшее будущее. Помимо производственных цехов со сверхчистыми помещениями здесь расположен крупный научный центр, где и разрабатываются уникальные препараты компании. В Новосибирске таких примеров работы пока нет: в регионе на базе технопарка создаются и работают компании, а не наоборот. Там же, вокруг штаб-квартиры «Гедеон Ритхтер», образован целый кластер, где работают и ученые, и эксперты. В последние годы здесь разрабатываются и тестируются оригинальные препараты, аналогов которым в мире нет.

На текущий момент производитель активно занимается разработкой и продвижением лекарств для женского здоровья. Тема, как показывает практика, более чем актуальна. Причем, по наблюдениям экспертов, в последнее время наиболее актуальными становятся препараты, помогающие планировать семью и беременность. Так, недавно «Гедеон Рихтер» приобрел швейцарскую биотехнологическую компанию Finox Holding, благодаря чему портфель компании дополнился средством для лечения бесплодия, и сегодня он способен удовлетворить потребности женщин всех возрастных групп.

По словам руководителя международного департамента женского здоровья «Гедеон Рихтер» Петера Турека, за последние годы гинекологическое направление в компании активно развивалось, и уже к 2015 году оно обеспечивало 38% продаж. Эти результаты стали возможны благодаря препарату для лечения миомы матки, которые уже есть на российском рынке. Хотя есть и некоторые лекарства, которые пока успешно продаются лишь в Европе и США: у каждого государства, как пояснил эксперт, свои условия регистрации, и чтобы выполнить их, необходимо какое-то время. В России эта процедура – не из самых простых.

В целом на НИОКР фармпроизводитель тратит примерно 10-12% годовой выручки.

В большинстве своем будапештское предприятие производит именно таблетки, хотя есть производство как капсул и мазей, так и инъекций. На вопрос «КС» о скептическом отношении ряда экспертов в медицинском сообществе к таблеткам, считающимся устаревшей формой и соответственно внедрения более действенных сиропов, топы «Гедеон Рихтера» уверили, что это далеко не так. Таблетки по-прежнему пользуются популярностью и доверием, причем во всем мире и во многих случаях оправданы – когда речь идет, например, о том, чтобы лекарство всосалось не в желудке, а в кишечнике. В качестве примера эксперты привели данные «Индекса женского здоровья «Гедеон Рихтер», который был составлен ВЦИОМ в апреле 2016 года. Так, на основании всероссийского опроса 1200 женщин, 91% представительниц прекрасного пола при использовании гормональной контрацепции предпочитают форму таблеток.

Лечить умственную отсталость и женское бесплодие

Руководитель отдела по связям с общественностью Gedeon Richter Жужанна Беке в разговоре с приглашенными журналистами из России отметила, что на текущий момент мировые фармпроизводители либо уже нашли, либо находятсяв поисках более узких ниш в работе. Специализация на всем становится не актуальной, гораздо продуктивнее работать с одним-двумя направлениями и быть зарекомендованным именно в этой сфере. По такому принципу сейчас работает и Gedeon Richter. По словам эксперта, мировые производители вплотную приблизились к выпуску препаратов принципиально нового смысла и содержания: помимо интереса к женскому здоровью компания занимается научными разработками для лечения ожирения, аутизма и когнетивных нарушений. Первые результаты этой работы уже есть. Однако в России произведенные препараты появятся несколько позже – после всех согласований.

Андраш Орос, полагает, что в ближайшие годы на рынок выйдут препараты, разработанные благодаря нанотехнологиям – мировые корпорации над решением этого вопроса уже работают, причем усиленно. Орос согласен с мнением ученых, в том числе и из Новосибирска, о том, что влияние нанотехнологий на человека пока полностью не изучено. Но, как полагает эксперт, активное их продвижение на рынок заставит более глубоко и детально изучить этот аспект, что даст возможность сертифицировать продукцию с их применением уже в ближайшем будущем.

Как боролись с фальсификатами

В России бытует мнение, что около половины всего товара, продающегося в аптеках – фальсификат. Этот тезис «КС» уже обсуждал в недавнем интервью с Анатолием Тенцером — руководителем проекта «Аптека.ру», который входит в ГК «Катрен». Он уверил, что фальсификата на рынке практически нет, и встретить его – большая редкость. В многолетней практике Тенцера подобное случалось лишь дважды. Подобного же мнения придерживается и Андраш Орос. По его словам, проблема с наличием фальсификата в России существовала в 1990-х. Именно тогда производители разработали оригинальную голограмму. Gedeon Richter штампует сейчас ее на всех упаковках. По мнению Ороса, фальсификаты, вероятнее всего, можно найти, в онлайн-аптеках, поэтому надежнее все же покупать лекарства в реальных точках продаж. Как отметил эксперт, примерно таких же правил в покупке лекарств нужно придерживаться не только в России, но и во всем мире. Тогда в покупке сомневаться не придется.

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