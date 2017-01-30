Арбитражный суд Новосибирской области продлил конкурсное производство на нефтебазе «Красный яр» до 28 июля 2017 года. Во введении процедуры санации было отказано.

Как следует из материалов суда, конкурсное производство продлено еще на полгода. Арбитражный управляющий должен представить суду отчет о проделанной работе 27 июля. В переходе к внешнему управлению отказано. Напомним, что на внешнем управлении настаивали сами кредиторы, заслушав в октябре отчет конкурсного управляющего. С решением собрания кредиторов тогда не согласились Сбербанк и Газпромбанк, и потребовали признать это решение незаконным.

Как следовало из отчета управляющего, предприятие имеет достаточное количество оборотных средств, чтобы вернуться к нормальному функционированию. только дебиторская задолженность превышает 600 млн руб. Балансовая стоимость активов — 1,8 млрд руб. Более того, продолжают поступать предложения о сотрудничестве, что позволяет иметь достаточный уровень оборотных средств. Этит доводы арбитраж посчитал недостаточными.

Указанные банки являлись основными кредиторами до конца 2016 года. В конце декабря арбитражный суд удовлетворил ходатайство Альфа-банка о включении в реестр требований кредиторов. Судом установлено, что нефтебаза «Красный яр» задолжала банку более 989,9 млн руб по кредиту. Более того, в сумму требований включено более 11 млн руб процентов по кредиту и 204,5 млн неустойки.

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