Программа замещения неэффективных источников теплоснабжения в Кемерово может быть реализована досрочно. Речь, в частности, идет о переводе жителей Рудничного района города, которые сейчас подключены к котельным №27 и 45 (АО «Теплоэнерго»), на снабжение от Кемеровской ТЭЦ (АО «Кемеровская генерация»).

Первоначально, согласно принятой Схеме теплоснабжения города до 2031 года, это должно было произойти к отопительному сезоны 2019-20 годов. Однако если процесс будет интенсифицирован, переподключение может быть проведено к сезону 2018-19 годов. А это позволит получить экономию бюджета Кемерова до 100 млн рублей уже в 2018 году. Всего же мероприятие даст возможность снизить нагрузку на казну города в объеме до 200 млн рублей в год за счет сокращения субсидий на компенсацию выпадающих доходов.

При этом собственники жилья не почувствуют изменений – сегодня кемеровчане оплачивают от 30 до 50% от экономически обоснованных тарифов. Оставшаяся часть компенсируется ресурсоснабжающим организациям из местного бюджета. Однако уже сегодня практически все регионы страны перешли на 100-процентную оплату услуг ЖКХ, а значит, в перспективе жители района увидят очевидную выгоду от перехода на нового поставщика, т.к. конечный тариф для потребителей Кемеровской ТЭЦ (АО «Кемеровская генерация»)в два раза ниже, чем у АО «Теплоэнерго».

Кроме того, шанс к развитию получит и сама Кемеровская ТЭЦ. Сегодня электростанция загружена только на треть, однако с новыми клиентами она получит возможность для развития и снижения себестоимости производства тепловой энергии.



Идею досрочной реализации проекта поддерживают в Кемеровском городском Совете народных депутатов. Соответствующее предложение Сибирской генерирующей компании здесь уже поддержал комитет по развитию городского хозяйства. Кроме того, с обращением по этой теме к главе Кемерово Илье Середюку уже выступил председатель Горсовета Николай Сенчуров. Положительно к этой идее относятся и другие депутаты.

«Согласно расчётным данным, отраженным в Схеме теплоснабжения г. Кемерово до 2031 года, экономический эффект для бюджета г. Кемерова при замещении двух котельных, расположенных в Рудничном районе города, составит 187 млн рублей в год – за счёт сокращения расходов на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям», — высказался заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства Сергей Пушкин.



Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.