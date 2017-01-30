Как стало известно «КС», ГК «МАКС Моторс», которая в прошлом году лишилась дилерств по представляемым брендам, в скором времени планирует запустить сеть по продаже автомобилей с пробегом. Информацию об этом «КС» сообщили участники рынка, а также подтвердили в пресс-службе «МАКС Моторс».

Напомним, что основанная Владимиром Сафроновым группа компаний «МАКС Моторс» являлась самым крупным по портфелю брендов не только в Новосибирске, но и по всей Сибири. Основной период ее роста пришелся на 2009-2010 годы. Если до 2009 года ГК «МАКС Моторс» официально представляла бренды Volkswagen, UAZ, «Русские Автобусы», то за 2009–2011 годы компания стала также дилером Mazda, Subaru, Land Rover, Jaguar, Ford, Renault, Skoda, Lada, Jeep, Mitsubishi, FIAT Professional, Audi. Кроме того, группа компаний успела выйти в соседний Омск с брендами Mitsubishi и Mazda, а также в Кузбасс с Renault и Lada.

В 2015 году группа компаний начала сокращать свой портфель, закрыв направления Ford, Lada, FIAT Professional, Skoda, но реанимировать бизнес было уже поздно. В итоге с августа по сентябрь 2016 года «МАКС Моторс» по инициативе дистрибьюторов лишилась почти всех представляемых ею брендов.

Таким образом, находившиеся в собственности «МАКС Моторс» дилерские центры на Кирова-Нижегородской, Немировича-Данченко, Дачной и Добролюбова в настоящий момент пустуют. Как стало известно «КС», некоторые из указанных площадок в скором времени могут получить новый импульс к развитию. На них будет запущена собственная сеть по продаже автомобилей с пробегом. По данным пресс-службы «МАКС Моторс», сеть салонов будет назваться «МИРАвто» (ранее под этим брендом работал дилерский центр марки Volkswagen на Кирова — «КС»). Запуск такого салона планируется на площадках «МАКС Моторс» на Немировича-Данченко, на Кирова и Добролюбова.

Предполагается, что в новой сети клиенты смогут купить автомобили с пробегом разных марок и разных ценовых категорий: от бюджетных до премиальных. В компании планируют делать упор на юридической чистоте сделок, Trade-In, наличии предпродажной подготовки и возможности технического обслуживания всех машин, поскольку в дилерских центрах по-прежнему присутствует диагностическое оборудование.

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