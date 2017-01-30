Сегодня на пресс-конференции Дмитрий Верховод поделился планами на ближайшее будущее, в частности, рассказал о том, где собирается работать.

Как рассказал гендиректор Академпарка, который оставит должность уже с завтрашнего дня, с момента появления информации о смене руководства ему поступило порядка 10 предложений о работе. Верховода приглашали в Астану, Томск, Владивосток, а также в Крым. Дмитрий Верховод пока остановился на одном из них.

«Не планирую переезжать в другой город. Мне ближе идея советника руководителя автономного кластерного фонда в Казахстане. На внештатной основе. Казахстан — моя родина, и этот проект (по типу «Сколково») мне близок», — сообщил Дмитрий Верховод. И подчеркнул, что свое место видит в развитии бизнеса для резидентов.

Верховод также отметил, что рабочих предложений не поступало ни от руководства Красноярского края, ни от губернатора Новосибирской области. Напомним, что Владимир Городецкий в свое время сообщал, что опыт Верховода нельзя просто потерять, и ему будет предложено новое место. Об отставке Дмитрия Верховода губернатор сообщил 27 октября. Позже стало известно, что этот пост займет руководитель АИР Владимир Никонов.

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