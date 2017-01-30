Сибирское таможенное управление подвело итоги года по защите прав интеллектуальной собственности. В 2016 году удалось задержать более 656 тысяч единиц контрафактной продукции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, самыми популярными поддельными товарами, переправляемыми через границу, стали запасные части для автомобилей, парфюмерия, консервы, предметы одежды, обувь, игрушки, товары народного потребления. За год возбуждено 468 дел об административных правонарушениях за незаконное использование товарного знака, еще 2 — за нарушение авторских и смежных прав. Более того, в минувшем году возбуждено 9 уголовных дел за нарушение авторских прав и незаконное использование средств индивидуализации товаров.

«За 2016 год выявлено 656 396 единиц контрафактной продукции (в 2015 году — 693 093). Общая сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила 382 млн. рублей (в 2015 году – 147 млн. рублей)», — говорится в сообщении.

Напомним, самым рекордным «уловом» в 2016 году стала партия поддельных конденсаторов, объемом 16,6 млн штук. Также через таможенную границу Евразийского экономического союза переправлялась крупная партия игрушечных «PORSCHE Cabriolet» в количестве 3360 штук. Правообладатель товарного знака заявил в таможенные органы о контрафакте. Партия была конфискована, импортер оштрафован.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.