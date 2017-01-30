В Новосибирске 28 января прошел региональный финал региональной премии в области связей с общественностью «Серебряный Лучник» — Сибирь. В шорт-лист номинации «Маркетинговые коммуникации» попал проект от «ЭР-Телекома». Представители компании рассказали о том, как с помощью маркетинговых и PR-инструментов «ЭР-Телеком» решает вопросы ликвидации возможных негативных последствий региональных сделок M&A в случае, когда речь идет о покупке крупных и сильных на местном уровне провайдеров. Напомним, что ранее ФАС одобрил покупку «ЭР-Телекомом» крупнейшего новосибирского телекоммуникационного оператора — «Новотелекома».

«Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. Исполнительная дирекция конкурса сформирована на базе коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь», возглавляемого Егором Егошиным. За время существования премии в сибирском конкурсе приняли участие более 500 проектов, 8 проектов стали победителями Национальной премии «Серебряный Лучник». В жюри конкурса «Серебряный Лучник» — Сибирь в 2017 году вошли вице-мэр Новосибирска Артем Скатов, помощник генерального директора АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» Сергей Дубинцов, советник по связям с общественностью и органами власти генерального директора ОДУ Сибири Лариса Кошкина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия по регионам Урал, Сибирь и Дальний Восток Марина Мокина, руководитель региональных коммуникаций Яндекса, региональный представитель компании в Сибири и на Дальнем Востоке Ольга Молодан, руководитель PR-отдела строительной группы СМ.СИТИ (Красноярск) Ольга Шидлова, генеральный директор издательского дома «Алтапресс» Юрий Пургин, генеральный директор «Р.И.М. Porter Novelli» Яков Миневич, а также консультант в сфере коммуникационного менеджмента, исполнительный директор РАСО Юлия Грязнова (председатель жюри).

В рамках региональной премии в области связей с общественностью «Серебряный Лучник» — Сибирь руководитель проектов службы управления маркетингом и брендом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Владимир Пермяков рассказал о том, как «ЭР-Телеком» с помощью маркетинговых и PR-инструментов решает вопросы ликвидации возможных негативных последствий региональных интеграционных сделок. Все это спикер проиллюстрировал на примере Иркутска и компании «Мегаполис-Телеком», ранее купленной «ЭР-Телекомом» (работает под брендами «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес»). Как ранее отмечали в «ТМТ консалтинг», в Иркутской области у «Мегаполис-Телекома» было порядка 4000 абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД), около 1000 абонентов платного ТВ и 100-150 корпоративных абонентов.

Компания столкнулась с важной имиджевой задачей. Как отметил Владимир Пермяков, исследование индекса клиентской лояльности NPS выявило, что существенная часть абонентов интегрированных операторов воспринимают бренд своего старого оператора как более «родной, домашний, заслуживающий доверия и уважения». При покупке услуг домашнего интернета и ТВ горожане, как правило, чаще склонялись к локальным брендам города.

В связи с такой ситуацией перед PR-направлением было поставлено несколько ключевых задач, среди которых организация качественного информационного сообщения интеграции с донесением ключевого «месседжа» о том, что с «ЭР-Телекомом» качество жизни абонентов в регионе улучшится благодаря действующим контентным и тарифным предложениям. «Формируя стратегию локальной конкуренции, было принято решение начать позитивную информационную кампанию, встроиться в городскую информационную повестку для ключевых целевых аудиторий бренда. Ставка была сделана на проведение специальных мероприятий, на которых было важно донести ценности бренда и формировать имидж компании, как современной, открытой, близкой для клиентов», — отмечают в компании.

Стоит отметить, что проведение специальных мероприятий (ивентов) для клиентов b2c-рынка и их активное позиционирование в локальной медиасреде стали одним из главных направлений в PR-деятельности «ЭР-Телекома». В 2016 году «ЭР-Телеком» реализовал в Иркутске и Ангарске целевую программу в области маркетинговых коммуникаций под названием «Event-год», о которой и было рассказано в рамках «Серебряного лучника». Среди мероприятий, проведенных оператором в Иркутске за 2016 год, были отмечены российские кинотеатральные премьеры мировых сериалов — «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада», масштабный фестиваль «Мир Варкрафта», кино-музыкальное событие городского уровня «Немое кино в современной озвучке», спортивные праздники и Wi-Fi для хоккейных болельщиков, «цифровая» новогодняя елка для всех жителей города с участием известных мультгероев и «Битва Иркутских СМИ» в КиноQuiz.

Вместе с тем, по итогам рассмотрения проекта жюри отдало премию проекту «Кинопоказ» кузбасского телекоммуникационного оператора «Е-Лайт-Телеком» (работает под брендом GoodLine).

Напомним, что в январе 2017 года федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство пермского «ЭР-Телеком Холдинга» о покупке 100% долей в уставном капитале крупнейшего новосибирского оператора связи — ООО «Новотелеком». Развернутые мнения участников рынка о последствиях этой сделки в случае ее реализации можно прочитать по ссылке. В самом «ЭР-Телекоме» и «Новотелекоме» на текущем этапе не комментируют ситуацию.

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