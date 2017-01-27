Как сообщает Следственный комитет по Новосибирской области, в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Новосибирский градостроительный проектный институт» возбуждено уголовное дело по статье о сокрытии денежных средств организации от налогов.



По версии следствия, в 2015 году гендиректор ЗАО «НГСПИ», который знал о существовании недоимки по уплате налогов в сумме более 5 млн руб., продолжал вести дела организации, минуя поступление денег на расчетные счета. Для этого он направлял письма от своего имени в адрес организаций об оплате кредиторской задолженности, перечисляя деньги контрагентам общества. Так были скрыты 2,6 млн руб, которые могли быть взысканы в счет уплаты налогов. Расследование продолжается.

Ранее в отношении фигуранта данного дела уже было завершено расследование по факту невыплаты заработной платы. Сотрудники ЗАО «НГСПИ» недополучили более 15 млн руб. Причиненный работникам ущерб был полностью возмещен.

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