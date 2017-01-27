Аппеляционная инстанция арбитражного суда Новосибирской области 26 января постановила отменить решение суда о законности заключенного концессионного соглашения мэрии Бердска с ООО ПК «Багира-М».



Напомним, что скандал вокруг заключения концессионного соглашения на содержание теплосетей города случился еще 2 года назад. Тем не менее в результате того, что конкурс на определение концессионера был признан несостоявшимся, договор заключил с его единственным участником – ООО ПК «Багира-М».

Соглашение было заключено 8 сентября 2015 года. Затем администрация Бердска обратилась в суд с целью признать договор недействительным. Претензии заключались в следующем – данное концессионное соглашение не является рамочным договором, так как в нем не прописаны такие «существенные условия», указано в документах на сайте арбитражного суда, как перечень работ, которые должен выполнить концессионер в рамках «реконструкции муниципального имущества». Кроме того, сторонами не были согласованы сроки выполнения работ и не прописаны условия о банковской гарантии. Судебная инстанция не согласилась с доводами истца и признала соглашение действительным. Тогда администрация Бердска подала на апелляцию. Помимо перечисленных претензий, по мнению истца, суд также ошибочно посчитал подлежащим передаче в концессию имущества, которое принадлежит третьему лицу, в данном случае МУП «КБУ».

В результате 26 января Седьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования мэрии Бердска и признал заключенное концессионное соглашение недействительным.

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