Сообщники отправились в колонию за контрабанду оборудования

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный троим сообщникам — Александру Жуковскому, Александру Шевченко и Вячеславу Ковригину, которые контрабандным путем переправили за границу электронно-оптические преобразователи (ЭОП).

В начале мая 2015 года троица договорилась с неустановленным лицом об отправлении в Гонконг электронно-оптических преобразователей, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники. На вывоз таких товаров необходима лицензия ФСТЭК России. Однако, переправлять в Китай ЭОП законным путем сообщники не собирались. Они разработали целую схему, чтобы товар дошел до заказчика.

Следствие установило, что мужчины приобрели 49 ЭОП определенной модели. Но так как законно вывозить товар они не собирались, удалили с приборов настоящую маркировку и добавили поддельную. По новым меткам приборы не относились к товарам двойного назначения и не должны были подвергаться экспортному контролю. Для большей достоверности на приборы были изготовлены поддельные технические паспорта.

В середине мая Жуковский передал товар и поддельные документы представителю транспортной компании для таможенного оформления и отправки в КНР. Транспортная компания доставила ОЭП в грузовой терминал аэропорта, где была оформлена таможенная декларация. На основании документа таможня пропустила товар через границу Таможенного союза.

Обской городской суд в октябре 2016 года признал контрабандистов виновными и назначил им по 4 года колонии общего режима со штрафом в 300 тыс руб. Осужденные не согласились со столь суровым наказанием и подали апелляцию.

«В апелляционных жалобах осуждённые и их защитники просили отменить приговор суда и оправдать Жуковского, Шевченко и Ковригина, поскольку вина их не доказана, а также о том, что доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, получены с существенным нарушением требований закона. Доводы апелляционных жалоб признаны судом необоснованными, поскольку совокупностью исследованных доказательств установлено, что осуждённые совершили вышеуказанное преступление, нарушений закона при расследовании и рассмотрении уголовного дела судом не допущено», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

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