Летом 2015 года четыре крупных мобильных ритейлера – «Вымпелком», «МегаФон», «Связной» и «Евросеть» – отказались от закупок устройствмарки Samsung, обвинив их в большом количестве брака. Спустя год блокада начала спадать – в августе 2016 года продажу гаджетов Samsung возобновил «Билайн» – а со следующей недели они появятся также на прилавках салонов «МегаФона» и «Связного».

«Евросеть», «МегаФон» и «Связной» уже объявили о намерениях возобновить сотрудничество с Samsung. «Связной» и «МегаФон» объявили, что продажи начнутся в ближайшие дни.

«Смартфоны от Samsung традиционно занимают значительную долю среди зарегистрированных устройств в нашей сети. Гаджеты этой торговой марки интересны нашим клиентам, поэтому мы рады возобновлению совместной работы», – отметил генеральный директор ОАО «МегаФон Ритейл» Кирилл Шибанов. Первая партия аппаратов будет отгружена в салоны Москвы и Санкт-Петербурга, через две недели мобильные устройства этой компании появятся в салонах «МегаФона» по всей России. Рассатриваемая партия включает в себя 10 наиболее актуальных, с точки зрения экспертов, моделей – от бюджетного Samsung Galaxy J1 Mini до премиального Samsung Galaxy S7 Edge. В дальнейшем, в зависимости от объема продаж, ассортимент продукции данного производителя может быть расширен.

Генеральный директор «Связного» Евгений Давыдович назвал возвращение в продажу гаджетов от Samsung одним из важных драйверов развития всего российского рынка мобильных устройств вновом году. По его словам, за счет Samsung компания может нарастить выручку в мобильном сегменте на 10%, при этом ассортимент уже имеющихся на прилавках гаджетов сокращаться не будет. Директор филиала «Связного» по СФО Ильшат Хаметов в интервью «КС» также подтвердил: Samsung возвращается на прилавки в ближайшие дни.

По словам руководителя Samsung Mobile в России Аркадия Графа, компания надеется, что возвращение в «Связной» поможет Samsung укрепиться на российском рынке и, возможно, нарастить долю на несколько процентов. Также он отметил, что основная рекламная активность Samsung в «Связном» начнется во II квартале, именно в это время вендор ожидает ощутимого эффекта от продаж. Говоря о «МегаФоне», Аркадий Граф сообщил, что «возобновление сотрудничества компании Samsung с одним из ведущих ритейлеров российского рынка важно для нашей компании в первую очередь тем, что смартфоны окажутся в шаговой доступности». «У Samsung большие планы на 2017 год и партнерство с «МегаФоном», без сомнения, поможет в их успешной реализации», — резюмировал Аркадий Граф.

«Евросеть» пока не назвала точной даты возобновления продаж – известно, что это случится в I квартале. Намерения возобновить сотрудничество подтвердили обе стороны.

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