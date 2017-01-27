С 29 января вступают в силу изменения в законодательство, которые предполагают административную ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление статистических форм, а также за недостоверные данные в таможенные органы.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, за указанные нарушения предполагается наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере 10-15 тыс руб, для юрлиц — 20-50 тыс руб. При повторном нарушении штрафы возрастут в 2 раза.

Отмечается, что административной ответственности можно избежать, если самостоятельно подать правильные данные взамен недостоверных. Все дела по указанному направлению будут рассматривать таможенные органы.

«Согласно данному закону на таможенные органы возлагаются полномочия по ведению статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС, а также устанавливается обязанность российского лица, которое заключило сделку, либо от имени (по поручению) которого заключена сделка, представлять в таможенные органы статистическую форму учета перемещения товаров», — говорится в сообщении.

Статистические формы должны быть предоставлены не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Они позволяют формировать статистику товарооборота России с Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Арменией.

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