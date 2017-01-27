Популярный в Новосибирске джаз-клуб «Труба» снова переезжает

Джаз-клуб «Труба» вновь меняет месторасположение – в начале февраля заведение переезжает с проспекта Димитрова на Вокзальную магистраль. В этом же здании на данный момент находятся бургерная «МясоRoob» и кофейня «Академия кофе».

О том, что популярный в Новосибирске джаз-клуба «Труба» вновь меняет прописку, сообщается в официальном аккаунте заведения в социальных сетях. Информацию об этом также подтвердил «КС» совладелец «Трубы» Петр Финов.

«В ближайшие выходные – 28 и 29 января мы устраиваем прощальные концерты на Димитрова и перебираемся в помещение на Вокзальной магистрали», — рассказал Петр Финов. По его словам, основным критерием для выбора новой площадки стало ее расположение – в самом центре города.

«Помещение на Вокзальной магистрали, во-первых, расположено в центре, во-вторых, оно имеет большую высоту потолков, что важно для концертной деятельности. Учитывая, что мы в новой «Трубе» планируем выделять больше внимания как раз гастролям и качественным концертам, соответственно, наличие данных характеристик у площадки было для нас решающим фактором», — уточнил Финов.

Вход в джаз-клуб будет расположен со стороны Вокзальной магистрали, рядом с банком «Бинбанк». Площадь клуба станет чуть больше и составит порядка 120 кв. метров, рассчитано на единовременное пребывание 100-120 гостей.

Напомним, что джаз-клуб «Труба» вынужденно покинул помещение на улице Фрунзе в декабре 2014 года, поскольку на его месте мэрия Новосибирска запланировала организовать курсы по подготовке населения к ГО и ЧС (на данный момент в помещении работает около года бар «Алиби». – прим. «КС»). Клуб «Труба» при этом перебрался на проспект Димитрова. По словам Петра Финова, очередной переезд обошелся заведению в сумму более 500 тыс. рублей.

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