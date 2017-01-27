Сегодня на отчетном совещании Комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Новосибирска глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства города Александр Люлько объявил, что управление потребительского рынка будет передано в ведение его департамента с 1 марта.



Сейчас управление потребительского рынка входит в департамент земельных и имущественных отношений мэрии (туда оно тоже было переведено не так давно). Ранее сообщалось, что изменения произойдут уже с 1 января 2017 года — это планировалось в рамках перестановок в структуре работы мэрии города.

Как рассказал «КС» Алекснадр Люлько, перевод будет способствовать укрупнению департамента. Кроме того, эта структура раньше уже бывала в составе данного подразделения. По мнению Александра Люлько, изменение приблизит систему управления города к той, которая принята в области и в Правительстве РФ. То есть департамент промышленности, инноваций и предпринимательства города становится аналогом Минпромторга на городском уровне.

После 1 марта в составе департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии будет пять структур. Это управление промышленности, науки и внедрения научных разработок, а также потребительского рынка. И, кроме того, комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и комитет рекламы и информации.

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