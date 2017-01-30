В декабре 2016 года в Новосибирске завершились проекты семейства MBA федеральной программы «Ты предприниматель» — MBA Students, MBA Region (официальное название — MBA Classic), MBA+ и MBA Technology. Проекты были ориентированы на начинающих предпринимателей, стремящихся открыть новый бизнес, и на тех, кто его уже имеет, но нуждается в стимуле для развития. «КС» выступил инфопартнером программ MBA и организовал конкурс на лучшие проекты в каждой из категорий. О них — в материале «КС».

Образовательные программы реализовывались с середины ноября по середину декабря 2016 года. Образовательный блок состоял из 12 образовательных модулей; мастер-классы, семинары и тренинги от успешных действующих предпринимателей, топ-менеджеров крупнейших компаний Новосибирской области, экспертов в сфере бизнес-обучения и индивидуальных консультантов; деловые игры и интенсивы выходного дня. На протяжении всей программы проекты участников поддерживались опытными тьюторами. После завершения образовательного блока проекты проходили экспертизу, в рамках которой молодые предприниматели получали оценку своего проекта или бизнес-идеи.

Всего на участие в программах было подано 1240 заявок, критерий ограничения был только один — возраст: участнику не должно быть больше 30 лет. Однако, по словам координатора проектов MBA Region, MBA+ и MBA Technology, представителя школы бизнеса SREDA Анны Дмитриевой, организаторы предоставили возможность желающим участникам старше 30 лет посещать открытые мероприятия, например, лекции, семинары и Skype-конференции.

Образовательный проект MBA Students проводил по заказу ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив» Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), а реализацией проектов MBA Region, MBA+ и MBA Technology занималась возглавляемая Еленой Глуздаковой школа бизнеса SREDA.

MBA Students

Финалистами проекта MBA Students стали трое участников — Александр Гресь, Олег Байборин и Александр Зенков. Всего на участие в проекте было подано 800 заявок — это число на порядок больше по сравнению с количеством участников в других программах. Несмотря на то что проекты носили скорее учебный характер и были в своем роде модельными, по словам руководителя бизнес-инкубатора НГУЭУ и организатора MBA Students Евгения Дубровина, треть из них уже реализована на практике: это, например, различные мейкерские площадки, продажа кофе, сайт с услугами репетиторов, фестиваль для любителей комиксов и др.

«Это всегда проекты с небольшим объемом продаж, часто в режиме хобби или пробы сил, но именно они предъявляли более высокий уровень требований к образовательной программе и завоевали симпатии экспертов и партнеров», — поясняет собеседник «КС».

Gresso coffee, производственный цех по выпуску аналоговых кофейных капсул для кофемашин системы Nespresso. Основатель — Александр Гресь.

Идея открытия собственного производственного цеха зародилась еще в 2015 году, когда Александру на день рождения подарили кофемашину системы Nespresso. А в августе 2016 года он открыл собственную компанию Gresso coffee.

«При оформлении заказа на официальном сайте Nespresso меня поразили их безумно высокие цены на капсулы, вследствие чего я начал искать альтернативу и пришел к выводу, что эта ниша в Новосибирске практически полностью свободна. В ту же минуту я решил действовать, и уже через месяц ко мне ехали станки из Италии с первыми капсулами», — рассказывает основатель компании.

К октябрю 2016 года появилась идея переориентироваться с экономсегмента на более объемный — +- средний, то есть продавать продукт по средней цене, сделав его качество более премиальным. Кроме того, компания зашла и на рынок сегмента B2B с предоставлением услуги аренды кофемашин. На сегодня Gresso coffee установила в аренду более 70 кофемашин, а за декабрь 2016 года получила порядка 480 тысяч рублей денежного оборота.

Кроме того, что проект MBA Students помог Александру структурировать мысли в единый концепт, он также способствовал написанию подробного бизнес-плана на 2017 год, разработке маркетинговой стратегии, получению займа у Фонда микрофинансирования Новосибирской области и началу формирования бизнес-модели.

В планах Александра Греся — открытие пункта самовывоза с зоной для проведения дегустаций в январе 2017 года, а также налаживание активных продаж по Сибири, чему будет способствовать, по его словам, увеличение объемов выручки до 600–700 тысяч рублей к марту-апрелю 2017 года.

Мастерская «Папин цех», основатель — Олег Байборин.

Весной 2013 года Олег Байборин вместе с дизайнером Анной Максименко решили основать собственную мастерскую. Их первой совместной работой стало создание метровой башни Шухова для одной из кафедр НГАХА.

«В процессе мы поняли, что не каждый начинающий инженер или дизайнер может выполнить качественный опытный образец или макет без применения ЧПУ машин и помощи профессионалов. Крупным предприятиям некогда заниматься мелкими заказами и консультировать новичков, поэтому у них существуют ограничения по цене минимального заказа. Уже имея опыт и договоренности с некоторыми предприятиями, мы решили помочь начинающим Кулибиным и дизайнерам стать ближе к высоким технологиям и отойти от кустарных методов моделирования», — рассказывает основатель цеха.

После активного поиска вариантов основатели получили приглашение принять участие в Школе Социального Предпринимательства (ШСП) «Новотерра». Тогда проект назывался «Папин House», но после слияния с «Арт-цехом» Анны Котовой (творческая площадка для художников) на свет появился существующий сегодня «Папин цех». После интенсивной тренировки в ШСП основатели решили, что их проект должен быть организован по принципу FabLab, когда доступная производственная среда позволяет любому желающему поработать как ручными инструментами, так и воспользоваться помощью специалистов по работе с ЧПУ станками и таким образом реализовать любые авторские проекты, связанные с изготовлением новых объектов и моделей.

Спустя три года «Папин цех» стал самостоятельной проектной и производственной площадкой с необходимым оборудованием для доведения изделий до полной готовности (в цехе располагаются фрезерный ЧПУ станок, покрасочная и прочие столярные электроинструменты). В компании отмечают, что могут вырезать лазером и согнуть на гидравлическом станке практически любую деталь из листового металла толщиной до 16 мм. Для этого арендуется немецкое лазерное оборудование в большом цеху.

Работа ведется в основном не с частными заказчиками, а с другими предпринимателями, которые работают непосредственно с клиентами, продвигают свою продукцию, но не имеют собственных станков. Клиенты другого уровня — конструкторские бюро и предприятия, инженеры которых заказывают более сложные детали, чаще всего из металла.

Узнав о проекте MBA Students, основатели без промедления решили участвовать: «Нашей целью было найти интересных людей, набрать свежую команду, встретить новых партнеров, снова заявить о себе и услышать мнение экспертов о том, правильный ли курс мы выбрали. И нам повезло: MBA не прошел для нашей команды бесследно. В наших рядах появились новые герои, а эксперты дали высокую оценку нашей деятельности, мы услышали ценные советы наставников и загорелись новыми идеями», — рассказывает Олег Байборин.

Самое главное достижение, по мнению основателя, — находка партнера по бизнесу со схожими интересами и целями.

В планах у цеха три направления развития — инженерное оснащение, мастер-классы совместно с партнером и творческое развитие (в сообществе основатели активно делятся идеями, дизайнерскими решениями и работами известных российских и иностранных инженеров, дизайнеров и художников, активно использующих в своей работе станки с ЧПУ).

«Паллет-дизайн», производство экомебели из палет. Основатель — Александр Зенков.

В отличие от других проектов-финалистов, «Паллет-дизайн» — это произведение программы MBA Students. Перед его презентацией Александр Зенков лишь провел небольшой обзор рынка, а уже в первый день проекта набрал команду и начал работу.

Проект тестировали на Avito, чтобы определить спрос на продукцию. За месяц рекламы было два звонка по четырем категориям мебели. «Все дело в том, что рынок мебели высококонкурентный: очень много предложения и мало спроса, следовательно, цена на мебель низкая, а соревноваться с крупными производствами крайне тяжело. Наше объявление попросту не видели: оно сразу же было «смыто» потоком других объявлений с мебельной тематикой», — поясняет сооснователь «Паллет-дизайн» Илья Хорин.

На реализацию проекта требуется 100 тысяч рублей: это и услуги нотариуса, и аренда помещения, и покупка необходимых инструментов, и другие затраты. Илья Хорин рассчитывает на получение 200 тысяч рублей чистой прибыли, для чего, по его словам, необходимы продажи минимум на 400 тысяч рублей с учетом 100%-ной накрутки. Предполагаемый средний чек — 5–8 тысяч рублей, таким образом, продать необходимо 50–80 условных единиц мебели, а это не так просто, учитывая, что для этого необходим большой поток клиентов и подходящее помещение. Вопрос с поставщиками еще не решен: предложения материала предостаточно, поэтому его легко можно найти в любой точке города.

«Сейчас наш проект доводится до ума, просчитываются модели и гипотезы. Ключевое достижение — победа в номинации «Производство» на МВА», — рассказывает основатель проекта.

MBA Region

Проект MBA Region, на участие в котором было подано 250 заявок, был организован для начинающих предпринимателей, находящихся на стадии разработки бизнес-идеи или имеющих зарегистрированный бизнес, существующий не более 1 года. Финалистом в этой категории стала Ника Енот.

«Афрокосы. Зизи. Брейды. Ника Енот», афроплетение на дому. Основатель проекта — Ника Енот.

Проект появился на свет восемь лет назад, когда его основательница переехала в Новосибирск, чтобы получить образование. Начиналось все просто — вместе с подругой она пробовала плести афрокосы, что сначала было «не совсем аккуратно, кривовато и очень долго». Сначала плели из ниток: о том, что для плетения существует специальный материал, пока не знали. Каждое новое плетение давало свой результат — работа становилась качественнее и профессиональнее, а со временем Ника обучилась новым вариантам плетения, некоторые и вовсе придумывала сама.

Изначально любительское хобби постепенно превращалось в целую мастерскую: за несколько лет излюбленное сарафанное радио помогло заполучить целую базу постоянных клиентов, качество работ возросло в разы, а около полугода назад Ника поняла, что одна уже не справляется. Благодаря огромному количеству работы в голове возникла идея обучать людей в собственной студии афроплетения с несколькими рабочими местами: это позволяло не только освободить время для себя, но и создать удобство клиенту, которому теперь не приходилось ждать записи несколько недель. Сейчас у Ники уже две ученицы-помощницы, а также нарабатываются общие планы и проекты с мастерами из разных городов и даже стран.

Объем инвестиций в запуск проекта оценивается в размере 45,7 тысячи рублей. В течение года проект планирует выйти на ежемесячный оборот в 100 тысяч рублей.

О программе MBA основательница узнала совершенно случайно. «Я понимала, что мне не хватает знаний для открытия своего дела: проект MBA Region как раз помог мне заполнить пробелы — теперь все знания структурированы, и мне стало ясно, с чего стоит начать и что нужно делать для развития. Я узнала много интересных инструментов и советов по продвижению. Этот проект помог и продолжает помогать своими тьюторами и экспертами, которые до сих пор готовы помочь советом в любой момент», — поясняет Ника Енот.

На текущем этапе идет поиск помещения для открытия студии с магазином материалов. На ее оформление Нике требуется порядка 46 тысяч рублей. После открытия студии в течение года проект планирует выйти на ежемесячный оборот в 100 тысяч рублей. В планах у основательницы проекта — обучить помощников всем видам плетения и увеличить скорость работы, обучиться наращиванию волос и начать сотрудничество с мастерами из других городов.

MBA+

Проект МВА+ был организован для действующих предпринимателей, бизнесу которых также не больше 1 года. Его финалистом стал Данил Гаманов.

Сеть «Ремонтoff», сервисный центр по ремонту цифровой техники. Совладелец — Данил Гаманов.

Компания была основана в 2009 году двумя выпускниками НГТУ и первый месяц располагалась в студенческом общежитии. Воплотить идею в жизнь помог спрос: изначально это был ремонт ноутбуков и сотовых телефонов друзей, знакомых и тех, кто обращался за помощью по рекомендации. Ключевым принципом стали открытость и честность: по словам Данила Гаманова, на рынке ремонта цифровой техники «много обмана, нечестной цены и псевдоспециалистов», поэтому работа компании, ориентирующейся на противоположные ценности, пошла успешно и слаженно.

Сейчас сеть насчитывает семь офисов обслуживания и более 3000 клиентов в месяц на конец 2016 года (для сравнения: в 2014 году их было только 460). Профессиональная команда увеличилась в разы с момента основания и сегодня насчитывает 25 инженеров, а собственный Call-центр располагает штабом сотрудников по работе с клиентами. Денежный оборот сервисного центра стремительно растет: за II квартал 2014 года он составил около 3 млн рублей, а ровно через год — уже более 9 млн рублей (+220%). За II квартал 2016 года денежный оборот компании достиг уже порядка 13 млн рублей. Среди интересных шагов компании на рынке можно отметить предоставление рассрочки клиентам до 12 недель, что ранее не практиковалось участниками рынка. Среди задач на будущее основатель ставит увеличение оборота на 50% к IV кварталу 2017 года.

Проект MBA+ помог Данилу Гаманову не только провести экспертизу пяти вариантов развития компании и выбрать наиболее приоритетный, но и повлиял на будущее развитие сети. «Сейчас мы приняли решение сконцентрироваться на улучшении внутренних процессов и работе с постоянными клиентам, что позволит лучше подготовиться к масштабированию», — рассказывает основатель проекта.

МВА Technology

Проект МВА Technology был ориентирован на развитие технологических стартапов с инновационной составляющей. Его финалистом стал Алексей Приходько.

Социальный проект «Услышь тишину», технология распознавания жестов. Основатель — Алексей Приходько.

В области распознавания жестов Алексей Приходько работает с 2014 года: тогда он поступил в магистратуру и сам предложил тему для диссертации — «Разработка и исследование интерактивного тренажера дактильной азбуки глухих». Проект «Услышь тишину» основан на интерактивном тренажере жестового языка с помощью системы распознавания жестов и появился на свет в Летней школе Потанина в Москве в 2015 году. Он был успешно представлен на Форуме и Шоу технологий «Открытые инновации 2015», на Virtual Reality Interactive Fingerspelling Trainer, а также принимал участие в конкурсе Leap Motion 3D Jam 2015.

Бизнес-модель состоит в продаже программного обеспечения, а также абонентском обслуживании. Цена лицензии, заложенная в бизнес-плане, составила 150 тысяч рублей, а стоимость ежемесячного платежа — 15 тысяч рублей. К 2018 году бизнесмен планирует зарабатывать 13,6 тысячи в месяц. Для завершения разработки предпринимателю в общей сложности необходимо порядка 4 миллионов рублей.

В проекте МВА Technology Алексей участвовал вместе с переводчиком в течение 15 дней. Презентация в первом краш-тесте, по словам основателя, прошла не совсем успешно, поскольку проект некоммерческий. К моменту второго краш-теста проект удалось сделать универсальным — не только социальным, но и коммерческим, что позволило занять 2-е место. Сейчас, по словам основателя проекта, в процессе находится открытие собственного магазина.

В итоге

Если рассматривать программы MBA как новый импульс развития бизнеса, то нужно отметить: импульс этот, безусловно, рабочий и действенный — он стал не только хорошим толчком для предпринимателей Новосибирска, но и удачным местом, где рождаются новые идеи, концепции и профессиональные мастера делового администрирования.

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