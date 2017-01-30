Прошедший 2016 год, несмотря на постепенно повышающуюся активность как предпринимательства, так и финансовых организаций, все же не смог стать переломным с точки зрения одного из самых показательных индикаторов экономической ситуации — объема кредитного портфеля российского бизнеса. C чем это связано и на чем стали зарабатывать банки — в материале «КС».

Совокупная задолженность отечественных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снизилась более, чем на процент — с 29 273 млрд руб. на 1.12.2015 до 28 975 млрд руб. на начало декабря 2016 года. При этом малый и средний бизнес сократил свой кредитный портфель более чем на 5% — с 4412 млрд руб. до 4183 млрд руб. за аналогичный период. Если вспомнить про то, что и сам рубль не стоял на месте, а монотонно утрачивал свою покупательную способность, то потери объемов заемных средств становятся еще более значительными. Ведущий аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова, подводя итоги уходящего года, отмечает: в 2016 году в банковском секторе наблюдалось медленное восстановление розничного кредитования с одновременным ухудшением показателей в сегменте корпоративного кредитования. Характерные изменения происходили и в ресурсной базе банков. Рост вкладов населения значительно затормозился по сравнению с 2015 годом. Имело место и падение объемов депозитов предприятий, тогда как в 2015 году был зафиксирован их рост. В то же время замедлился рост просроченной задолженности.

За спадом банковского кредитного портфеля стоят недостигнутый рост объемов выпуска и продаж продукции, не свершившееся расширение бизнеса, нереализованные инвестпроекты. Пока можно лишь надеяться, что все это формирует отложенный спрос на банковские ресурсы, который рано или поздно обеспечит должный рост банковских заимствований на комфортных условиях, а бизнес смог использовать период затишья кредитной активности для переосмысливания устаревших моделей развития и готовится к выходу на новые рубежи. Но последние годы дали возможность внутренней оптимизации не только бизнесу, но и кредитным организациям. Для них падение кредитного портфеля оказалось неприятным, но не фатальным фактором, который скорее стал стимулом для диверсификации направлений банковской деятельности. В конечном итоге цель банковской, как и другой коммерческой деятельности, — получение прибыли, а ее источники могут адаптивно корректироваться в зависимости от окружающей экономической среды.

Спасительные резервы

С точки зрения структуры доходов банков показательным примером можно считать ПАО «Промсвязьбанк». По информации пресс-службы банка, его прибыль за 2016 год сформирована ростом процентного и комиссионного доходов, в основном во втором полугодии. Это произошло на фоне расширения объемов клиентского бизнеса, притока новых клиентов, а также восстановления резервов по кредитному портфелю по ряду заемщиков, задолженность которых была полностью или частично погашена в IV квартале 2016 года. Это предварительные данные отчетности, однако рост комиссионных доходов и доходов за счет восстановления ранее созданных резервов могут претендовать на доминрующие тенденции ушедшего года.

Признавая, что банки столкнулись со значительным снижением объемов, а соответственно, и со снижением чистой прибыли от кредитного направления, директор филиала «Новосибирск» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) Наталья Цацура считает, однако, что позитивный тренд по доходам от сформированных кредитных портфелей в последние два года отчетливо наблюдался в возмещении ранее сформированных резервов по ссудам. «Эти средства возвращены в бизнес и приносят доход», — резюмирует банкир, отмечая, что для многих кредитных организаций эта статья весьма существенна и зачастую превалирует над вновь сформированным объемом процентного дохода от новых ссуд. На значительную роль движения резервов на возможные потери по ссудам в банковской доходности обращает внимание и Анастасия Соснова. По ее мнению, в 2016 году многие банки показали финансовый результат лучше, чем годом, и даже двумя годами ранее — в основном за счет снижения объемов создания резервов. Аналитик объясняет это тем, что замедление темпов роста рисков нашло отражение и в динамике резервов на возможные потери.

Продолжая тему доходности банковского бизнеса в 2016 году, руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина, подтверждая существенное влияние на доходность необходимости формировать резервы под возможные невозвраты кредитов, говорит о снижении объемов инвестиций в основной капитал со стороны бизнеса в целом, а также обращает внимание на тенденции кредитно-денежной политики Центрального банка РФ.

Доходность без риска

Формирование и восстановление резервов на возможные потери по ссудам может быть значимым фактором роста как расходов, так и доходов — однако это внутренняя жизнь кредитных организаций мало отражается на банковских клиентах. Чего не скажешь о второй составляющей банковской доходности, ставшей особо заметной в последние годы, — нерисковых комиссионных, в первую очередь транзакционных, доходах. «В 2016 году мы снизили доходы по кредитованию, что объяснимо и понятно — акцент делали на транзакционный бизнес, развитие удаленных каналов и добились желаемых результатов», — говорит директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Марина Кокоулина, замечая, что при снижении объемов кредитования как рискового бизнеса кредитной организации удалось сохранить комиссионный доход. А Наталья Цацура, также констатируя продолжение тенденции увеличения доли комиссионных продуктов в структуре банковских доходов, конкретизирует их номенклатуру — это расчетно-кассовое обслуживание, страхование, продажа инвестиционных продуктов и иных сервисных пакетов услуг и интернет-сервисов.

Ряд банков не ограничился оптимизацией бизнес-направлений, а провел глобальные интеграционные процессы, ориентированные на создание оптимальной — в том числе с точки зрения доходных и расходных статей — структуры. Именно это, по словам директора розничного филиала банка ВТБ в Новосибирске Елены Зайцевой, усложняет однозначный ответ на вопрос о доходности и структуре портфеля — для этого должно пройти больше времени. «Но положительная динамика розничного портфеля и увеличение количества новых открытых расчетных счетов субъектам малого бизнеса и предпринимателям позволяют прогнозировать положительный тренд на рост как процентных, так и непроцентных доходов в структуре прибыли филиала», — считает руководитель филиала кредитной организации.

Диверсификация ожиданий

Прошедшие годы стали для российского банковского сектора не только периодом испытаний, но и временем открытия новых возможностей за счет диверсификации продуктовой линейки. Как следствие, наблюдается более равномерное распределение объемов среди центров генерации доходности. Вероятно, наступивший 2017 год закрепит такие тенденции за счет опережающего развития комиссионного бизнеса — притом, что рост ожидается и в сегменте кредитных операций. Анастасия Соснова ожидает, что в 2017 году на фоне улучшения экономической конъюнктуры банкам удастся нарастить кредитный портфель корпоративным и розничным клиентам в пределах 5%, а ситуация с ликвидностью продолжит улучшаться за счет опережающего по сравнению с динамикой кредитного портфеля притока средств клиентов.

«В наших планах — развитие кредитных продуктов, и мы должны вырасти на 30% в кредитовании и, соответственно, в доходности от этого бизнеса», — отмечает Марина Кокоулина. Однако столь оптимистичные настроения не означают полной ориентации на процентные доходы — по словам директора по розничному бизнесу, банк также будет акцентироваться на Digital-бизнес, будет предлагать новые накопительные продукты, заниматься популяризацией банковского сервиса и финансовой грамотностью клиентов.

«Показатели доходности в 2017 году, безусловно, снизятся, но при этом снизится и стоимость фондирования», — рассуждает заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Анна Насонова. Однако при этом, по словам топ-менеджера, банк планирует остаться на уровне процентной маржи, достигнутой в 2016 году, а по бизнес-направлениям запланированы следующие доходности: потребительское кредитование — 20%, малый бизнес — 15,5%, ипотека — 12,5%, корпоративный бизнес — 7,5%.

Наталья Цацура, говоря о развитии транзакционного бизнеса, напоминает: интерес банка заключается не только в получении комиссионных доходов, но и в формировании недорогой ресурсной базы для последующих кредитных операций в виде клиентских остатков на счетах «до востребования». По информации директора филиала, в этом направлении банки разрабатывают обширные стимулирующие программы, позволяющие клиентам получать дополнительный доход при переводе своих средств в расчетах в конкретный банк. Это и карты с выплатой на остаток, и кэш-бэки в рознице, это и овернайты, и оплачиваемые неснижаемые остатки на счетах в корпоративном сегменте. «Конечно, это дополнительные затраты для банка, но менее существенные, чем фиксированное срочное привлечение ресурсов», — констатирует банкир.

Ориентация на наращивание недорогих ресурсов и получение комиссионных доходов уже сейчас приводит к обострению банковской конкуренции в сегменте продуктовой линейки транзакционного бизнеса. На переднем фланге этого сражения находятся современные цифровые и интернет-технологии, нацеленные на ускорение и упрощение контактов клиент–банк, вплоть до устранения избыточных звеньев этой информационной цепочки. В качестве примера Анжелика Рогожкина приводит сервис «интеграционный банк-клиент», который упрощает документооборот между банком и клиентом, использующим программы «1С», минуя интернет-банк. «Нажатием одной клавиши все сформированные и подписанные электронной подписью платежные поручения сразу из программы «1С: Предприятие» отправляются в банк. То есть больше не нужно выгружать файлы с платежами из «1С», загружать их в «Интернет-Клиент», да и банковская выписка теперь также может поступать напрямую в учетную систему клиента», — рассказывает руководитель корпоративного филиала банка.

Достаточно оптимистично настроена Елена Зайцева. Не ожидая в наступившем году на сибирском рынке банковских розничных услуг сюрпризов, она уверена, что «сегодня рынок дает возможность работать с хорошей доходностью и эффективностью, дает возможность крупным универсальным банкам завоевывать долю рынка и клиентов».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Насонова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный»:

— В течение 2016 года существенно возросли риски в секторе корпоративного кредитования. Учитывая общее состояние российской экономики, особенно рискованными для кредитования остаются строительная отрасль, машиностроение, отдельные сегменты торговли (например, автодилеры, торговля строительными материалами). У предприятий сокращаются объемы выручки, портфели заказов, маржа.

Также в зоне риска остаются предприятия малого и среднего бизнеса, являясь наиболее уязвимым сегментом, менее устойчивым с точки зрения выживаемости и в силу своей непрозрачности для банков.

Рынок потребительского кредитования постепенно стагнирует ввиду снижения реальных доходов, платежеспособности и закредитованности населения, что влечет за собой дальнейшее повышение рисков кредитования.

Однако ипотечное кредитование, несмотря на рост просрочки, все равно остается наиболее надежным бизнес-направлением.

Наталья Цацура, директор филиала «Новосибирск» КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

— Маржинальность бизнеса — как крупного, так и малого — показывает снижение во всех сегментах. Процессы оптимизации затрат на предприятиях яркое тому подтверждение. Собственники и управленцы пристально оценивают рентабельность процессов, в том числе и привлечения заемных ресурсов, а соответственно, многие уже не готовы привлекать кредиты даже по ставкам 2011–2012 года, на уровень которых мы вышли сейчас. Соответственно, банки вынуждены для подержания спроса на кредитные ресурсы минимизировать собственную доходность и балансировать между стоимостью привлечения и размещения.

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