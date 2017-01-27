Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко сообщил сегодня, что в 2017 году регион планирует получить бюджетный кредит в Минфине России по ставке в 0,1%.

Виталий Голубенко отметил, что кредит Минфина РФ необходим для замещения кредитов в коммерческих банках, где ставка существенно выше. Финансирование, скорее всего, пройдет в апреле. При этом регион не отказывается от кредитных линий в банках. Сумма займов на 2017 год не уточняется, но в прежние годы регион привлекал от 3 до 5 млрд руб.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщал о том, что в 2016 году регион получил бюджетный кредит в размере 10,4 млрд руб также на замещение займов в коммерческих банках. Также глава региона говорил о подтвержденном кредите в 1 млрд руб. На 1 января госдолг Новосибирской области составлял 47,8 млрд руб. При этом более 32 млрд — задолженность по кредитам.

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