«Лента» взялась за Новосибирск: ритейлер приобретает восемь земельных участков

Компания «Лента» подписала соглашение о покупке восьми площадок в Новосибирске, которые будут использованы под строительство супермаркетов сети, сообщает пресс-центр ритейлера.

По информации сети «Лента», ритейлер приобретает в Новосибирске восемь площадок под строительство собственных супермаркетов. Первый из них, как ранее сообщал «КС», откроется в конце февраля-марте 2017 года на площадях торгового центра «Амстердам» на улице Геодезической. Площадь точки составит 1-1,5 тыс. кв. метров.

Сроки и объем инвестиций в покупку участков в Новосибирске в компании не раскрывают. Всего в Новосибирске на данный момент работает семь гипермаркетов ритейлера.

Генеральный директор «Ленты» Ян Дюннинг ранее в интервью «Интерфаксу» отмечал, что ритейлер выводит формат супермаркета за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, и будет развивать сеть не только в этих городах, но и в Новосибирске, а также в городах Центрального региона. В целом «Лента» хочет расширить сеть супермаркетов до 500-700 магазинов в среднесрочной перспективе и нарастить долю этого бизнеса в общей выручке.

«Лента» – пятая среди крупнейших розничных сетей России (по размеру выручки за 2015 г.). Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 186 гипермаркетами в 77 городах по всей России и 45 супермаркетами в Москве и Санкт-Петербурге с общей торговой площадью 1 123 164 кв. м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 800 кв. м, средняя площадь супермаркета – 1 000 кв. м.

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