По данным исследования Ассоциации коммуникационных агентств России, за первые три квартала 2016 года объем рынка интернет-рекламы вырос на 24%, телевидение выросло только на 13%. Мы поговорили с директором интернет-агентства «Вебселлерс» АНДРЕЕМ ГУПАЛИКОМ о том, как построить эффективную систему работы в Интернете.

— Андрей, уровень проникновения Интернета растет с каждым годом. Практически каждая компания уже представлена в глобальной сети. При этом кто-то привлекает для продвижения в Интернете экспертов, в частности, специализированные агентства, а кто-то осуществляет это своими силами. Какие плюсы и минусы есть у обоих подходов? Что выбрать тем, кто еще не определился?

— На этот вопрос нет универсального ответа. Все индивидуально: выбор зависит от целей продвижения, ожидаемых результатов, временных и финансовых ресурсов. Мы сталкивались как с такими случаями, когда компания начинала сама изучать интернет-маркетинг, и потом обращалась в агентство, так и со случаями, когда компания сначала совместно с агентством поставила процесс работы в Интернете и под него выделила штатный ресурс. Особенно актуален второй вариант для бизнесов, которые специализируются на Интернете, — интернет-магазинов и сервисов онлайн-услуг. В этом случае разумно совместно с заказчиком разработать стратегию продвижения, определить формат, каналы и периодичность размещения. После этого можно проводить необходимые улучшения сайта, групп и страниц в социальных сетях, каталогах и сайтах отзывов. Далее целесообразно приступать к первичному размещению рекламы и начинать работать с конверсией сайта. С этого момента работа переходит в регулярный процесс, который может выполнять как агентство, так и компания, приняв в штат интернет-маркетолога. В этом случае агентство помогает клиенту «быть в тренде» всех инноваций в отрасли. И в то же время обеспечивает экспертную поддержку штатному персоналу в ежедневной работе. Кстати, такой подход мы часто используем в работе с крупными клиентами.

— С каждым днем в Интернете появляются новые инструменты и приемы для продвижения. Какие способы продвижения в настоящий момент можно считать наиболее эффективными?

— Как я уже говорил, все очень индивидуально. Для продвижения на мобильных устройствах это одни инструменты, для продвижения на стационарных компьютерах другие. То, что может подойти для массового B2C-рынка, может быть совершенно неприменимым для рынка B2B. При этом можно выделить универсальных «старожилов» на рынке интернет-рекламы, которые остаются актуальными до сих пор, — это контекстная реклама и поисковое продвижение.

Контекстную рекламу, на мой взгляд, можно, безусловно, считать самым быстрым способом привлечь заинтересованную аудиторию на свой сайт. Обратная сторона скорости — стоимость привлечения и прямая зависимость потока аудитории от вложенных средств. Как только вы перестаете давать рекламу, так сразу теряете поток клиентов из Интернета

Поисковое продвижение в данном случае — более долгосрочный инструмент. За счет оптимизации сайта под целевые запросы, за счет повышения удобства сайта для клиентов вы начинаете получать стабильный поток целевой аудитории на свой сайт.

При этом вложение средств в развитие своего сайта дает, как правило, долгосрочный эффект. Даже если вы вдруг остановите развитие, еще длительное время ваш сайт будет получать посетителей из поисковых систем.

— По откликам читателей мы видим, что к агентствам у заказчиков есть много вопросов.

— В силу того, что рынок бурно развивается, часто встречается поверхностное отношение к клиентам. Спрос на услуги продвижения растет, поэтому нередки ситуации «конвейера». Когда клиента ставят на поток, не вникают в его проблемы, делают не то, что необходимо клиенту, а то, что умеет делать специалист. Это разбалансирует рынок, приводит к тому, что клиенты начинают ходить по «замкнутому кругу». И переходя от агентства к агентству, сталкиваются с одинаковым отношением. Мы считаем, что остановиться следует там, где агентство несет пользу в первую очередь, слышит и решает поставленные его задачи. Для этого следует сочетать собственную экспертизу в технологиях с экспертизой в клиентском сервисе.

В рамках борьбы с недоверием заказчиков к агентствам существует способ доказать агентству эффективность своей работы — привлечение трафика из поисковых систем с гарантией результата. На этапе заключения контракта с клиентом согласовывается объем целевых посетителей, которых желательно привлечь из поисковых систем за определенный период. И дать гарантию на работы: если результат не будет достигнут, выплатить компенсацию средств. Такой подход к сотрудничеству наиболее честный.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших партнеров и отметить взаимную продуктивную работу, от чего выигрывают все стороны и рынок в целом.

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