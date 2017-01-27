Традиционно в начале года редакция «КС» собирает яркие впечатления и интересные истории из новогодних поездок представителей сибирских деловых кругов. В этом году география путешествий участников материала включала в себя такие страны, как Германия, Австрия, Швейцария, США, Таиланд и солнечный Вьетнам, а также Шерегеш. Зарядиться энергией на весь следующий год и открыть для себя что-то новое — разве не для этого созданы новогодние каникулы?

По итогам работы в 2016 году аэропорт Толмачево обслужил более 4 млн пассажиров, что на 10,6% больше, чем в 2015 году. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях составил 3 млн человек, на международных воздушных линиях — 1 млн человек. Отмечается рост на таких направлениях, как Краби, Сеул, Ларнака, Салоники, Мюнхен, Урумчи. В 2017 году, по данным аэропорта, продолжится работа по расширению маршрутной сети: планируется открытие регулярных рейсов в Дюссельдорф, Тбилиси, Караганду, Салехард и Омск.

Дарья Покровская, директор сети салонов тайского массажа «Оазис-спа»:

— Новый год я встретила традиционно с семьей дома. Очень люблю подготовку к торжеству — с планированием праздничной ночи, подарков. Сразу после встречи Нового года мы уехали кататься на лыжах в швейцарские Альпы — в Сент-Мориц. Это тоже уже традиция — новогодние каникулы на горнолыжном курорте. Снега в этом году было немного, и зона катания не такая обширная, как во французских Альпах, но здесь свое очарование: в неспешности и красоте вокруг. Сказочный городок, вкусные рестораны, в том числе на горе, ухоженные трассы и, конечно, SPA. Без посещения SPA теперь не обходится ни одна моя поездка, даже в Москву!

Каждый раз в поездках стараюсь находить что-то новое, интересное и воплощать эти находки для наших гостей. Сейчас уже возникает ощущение скорой весны и хочется планировать отпуск на море.

Андрей Ушаков, совладелец закусочной «Тбилиссимо!», партнер 4Advance Creative Management:

— Обычно Новый год встречаю в кругу семьи, а уже потом, в первых числах января, улетаю отдыхать. В прошлом году было не до праздников — в самом разгаре была работа по запуску «Тбилиссимо!». А в этом решил реализовать давнюю мечту и посмотреть на рождественскую Европу, побывал в Германии и Австрии.

Рождественское убранство, ярмарки создают неповторимое ощущение праздника и погружают в действительно сказочную атмосферу, когда можно поверить в любые чудеса. Непосредственно Новый год в Европе, по понятным причинам, празднуют не так активно, как католическое Рождество, это скорее приоритетный праздник для России, ассоциирующийся с Дедом Морозом и пахнущий елкой. Но, несмотря на это, количество венских жителей и гостей, высыпавших на улицу в новогоднюю ночь, невозможно подсчитать. В каждом переулке и на каждой площади организована своя программа: от технодискотек до выступления симфонического оркестра и оперных певцов.

Одним из главных впечатлений от поездки стало посещение в Мюнхене Баварской государственной оперы (Bayerische Staatsoper), балета «Спартак» в постановке не чужого Новосибирску Игоря Зеленского, который возглавляет балетную труппу театра. Спектакль был великолепен, публика долгое время не отпускала артистов со сцены по окончании представления. Но не меньшее впечатление произвело здание самого театра (которому практически 200 лет), его убранство, и даже система организации зрительских потоков, разительно отличающаяся от российского подхода.

Данил Прудников, директор компаний MDBroker и УК «Капитал»:

— Последние два года мы семьей нарушаем традицию отмечать Новый год дома.

В связи с загруженностью рабочими бизнес-процессами, уезжая в 20-х числах декабря, продлеваем себе отдых, используя столь длинные каникулы, и спокойно отдыхаем без звонков, чтобы вернуться после праздников в середине января. В Новосибирске в эти даты как раз обычно пробки, морозы, снегопады или все вместе.

Этот Новый год с друзьями встретили во Вьетнаме, тестировали остров Vinpearl, расположенный в непосредственной близости от Нячанга. На острове всего четыре отеля, с материковой частью он соединен самой протяженной канатной дорогой в мире.

Порадовало, что на острове действительно было чем заняться: это и развлекательный парк с многочисленными аттракционами и аквапарком, гольф-поля, пляжный волейбол, в который в этот раз я играл утром и вечером. Было столько желающих, что устраивали между собой турниры, более того — играли сборной России против сборной Вьетнама! Прочие активности в виде водных видов спорта и развлечений не давали скучать и подарили положительные эмоции. Море, горы, тропики дали возможность полностью расслабиться и зарядиться энергией и запасом витаминов до самого лета.

Светлана Манина, совладелец галереи multi brand store Perfect Style:

— Перед самым Новым годом мы успели всей семьей погреться на солнышке на острове Самуи в Таиланде. Пожалуй, самым ярким впечатлением стала прекрасная погода, потому что до нашего приезда и после отъезда лили проливные дожди! Но в наше времяпровождение на острове стояла прекрасная погода. Сам Новый год с друзьями семьями мы встретили в горах Шерегеша. И нам опять повезло с погодой — не попали в метель, как многие, и снегопад уже был после нас! Яркие впечатления — это красивейшие горы, заснеженные леса, настоящая сказка наяву. Жизнь прекрасна!

Александра Шатохина, художник, коллекционер, основатель лофта ТRAVA в Новосибирске:

— Этот Новый год был хлопотливо-рабочий, и его подготовка началась, как водится, в декабре. Так, 1 декабря 2016 года в Майами стартовала самая большая в истории ярмарка современного искусства Art Basel Miami–2016, на которую я приехала со своими работами, а также работами художников галереи Boogie Gallery, куратором которой я теперь являюсь.

Прилетела всего на пять дней, после чего должна была спешно отбывать на следующую выставку в Лондон, но вдруг почувствовала, что останусь здесь на продолжительное время. И я до сих пор в Майами. Сейчас у меня здесь своя галерея и мастерская. Что может быть лучше для перемерзшего сибиряка, как не четыре зимних месяца среди солнца и пальм? Да еще и арт-среда Майами оказалась настолько гостеприимной, что вдохновение прибавляется день ото дня. Возвращаясь к Новому году, он подкрался прямо перед открытием моей галереи в Винвуде, и решено было эти два события совместить. Было много гостей, отличная музыка и получился прекрасный арт Новый год с перформансом в пижамах с оленями!

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