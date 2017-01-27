У одного из крупнейших предприятий Новосибирска ОАО «ПМСП «Электрон» прошлый год выдался непростым. О том, с какими трудностями столкнулось предприятие, насколько изменилась политика одной из самых социально направленных компаний города, в интервью «КС» рассказала генеральный директор ОАО «ПМСП «Электрон» ТАТЬЯНА МОЛЧАНОВА.

Сложившаяся в последние годы экономическая ситуация в стране не смогла не сказаться на состоянии дел «Электрона». И хотя негативные факторы не носят системного характера, а возникающие трудности в целом преодолимы, компания переживает не лучшие времена. Невыполнение обязательств хозяйствующими субъектами, включая несвоевременные платежи, в том числе и при выполнении работ по государственным контрактам, неизбежно привело к росту дебиторской задолженности по целому ряду объектов. Несмотря на все сложности, компания сумела сохранить свой потенциал и даже расширить свои возможности, не теряя при этом сформировавшихся десятилетиями традиций. Как отметила Татьяна Молчанова, «Электрон» укрепил позиции в сотрудничестве с крупнейшими потенциальными заказчиками не только в сфере атомной промышленности или социальных объектов, но и в нефтегазодобывающем секторе.

Производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон» образовано в 1957 году для выполнения строительных и электромонтажных работ на объектах Министерства среднего машиностроения (в настоящее время — «Госкорпорация по атомной энергии «Росатом»). Основными направлениями деятельности предприятия, ставшего многопрофильным холдингом, объединяющим 12 дочерних обществ на Урале, Западной и Восточной Сибири, являются проектирование, разработка, изготовление, комплектация, монтаж, наладка электротехнического оборудования, средств автоматизации и связи, охранно-пожарной автоматики, систем контроля доступа и охраны периметра объектов на строящихся и реконструируемых объектах атомной, химической, нефтехимической отраслей промышленности, объектах энергетики, а также на объектах социально-бытового и сельскохозяйственного назначения. С участием предприятия «Электрон» построен ряд важных государственных объектов: комбинат «Маяк» и его первые объекты по переработке ядерных отходов в Озерске, Уральский электрохимический комбинат, первая промышленная атомная электростанция в Северске, Ангарский нефтехимический комбинат, Красноярская ТЭЦ-2 и Иркутская ТЭЦ-10, ТЭЦ, атомные электростанции Ленинградская и Игналинская, Тяньваньская АЭС (Китай), АЭС «Куданкулам» (Индия). ОАО «ПМСП «Электрон» является членом Ассоциации «Союзэлектромонтаж» и «Росэлектромонтаж». Специалисты предприятия принимают активное участие в составе технических и экспертных Советов Ассоциаций. Специалисты аппарата управления «Электрон» привлекаются аккредитованными организациями в качестве экспертов промышленной безопасности в оценке соответствия российским нормам проектов, разработок, оборудования для взрывопожароопасных производств и целых объектов.

— В конце ноября этого года «Электрон» отметит свое 60-летие, и у нас есть уверенность, что этот год станет переломным, а имеющиеся трудности останутся позади. Оптимизма нашим планам на будущее добавляют уже подписанные контракты. А для того чтобы добиться этого, нами проведена определенная работа по обновлению имеющихся лицензий, получению необходимых сертификатов, позволяющих выполнять работы на объектах «Газпрома», «Роснефти», а также участвовать в иных крупных проектах на территории России.

— По вашему мнению, какие изменения, случившиеся с «Электроном» в минувшем году, можно считать самыми принципиальными?

— На мой взгляд, к таковым следует отнести изменения в составе собственников компании. Обсуждение этой темы было сложным и продолжительным. Однако задача сохранения общества в целом стала определяющей для всех акционеров, которые приняли решение о том, что с текущими сложностями, возникшими у компании, можно справиться только сообща.

— Вы имеете в виду финансовые сложности на предприятии, информация о которых появилась сразу после новогодних каникул?

— Да, речь о них. Я уже комментировала для вашего издания причины образовавшейся кредиторской задолженности — в первую очередь из-за неплатежей по уже выполненным работам, где заказчиками являются государственные структуры. Именно с целью своевременной сдачи указанных объектов и пополнения оборотных средств «Электрон» вынужден был брать кредиты, не получив расчета со стороны заказчика. Как следствие, из-за этого сложилась нелицеприятная ситуация, когда мы вынуждены просить о реструктуризации кредитов и одновременно путем переговоров, а также через обращения в суд, отстаивать свои права и законные интересы. К сожалению, на текущий момент сложилась порочная практика, когда государственные заказчики оплачивают выполненные работы с длительными отсрочками и неохотно. Так, например, происходит со 140-миллионным долгом НГУ, о котором мы уже упоминали, с долгами по работам на объекте городской инфраструктуры «Аквапарк» и некоторым другим, включая Минобороны России. При этом следует признать, что хронические неплатежи по государственным контрактам — это основная проблема не только «Электрона», а всех предприятий, вовлеченных в сферу строительства.

— Не могли бы вы рассказать более подробно о взаимодействии с основными кредиторами «Электрона» и их требованиях?

— В нынешних условиях мы пытаемся выстроить отношения с двумя банками, которые кредитовали «Электрон» несколько лет назад. С банком «Открытие», я надеюсь, все нюансы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества будут определены уже в ближайшее время. В свою очередь с банком «Акцепт», к сожалению, сложилась несколько иная ситуация, и очень удивительная для меня как для человека с экономическим образованием, много лет проработавшего в финансовой сфере. В своей практике я не сталкивалась с кредитными учреждениями, которые не допускают компромиссов с организациями-заемщиками. Сейчас основная масса проблем «Электрона» и некоторых его дочерних структур, расположенных в Новосибирске, связана с образовавшейся задолженностью по работам в НГУ. Понятно, что при годовом обороте в 500 миллионов рублей для такого предприятия, как МСУ-78, дебиторская задолженность в 140 миллионов более чем ощутима. Безапелляционные же требования «Акцепта» заметно усложнили и фактически парализовали работу не только МСУ-78, а всего «Электрона» с начала сентября прошлого года.

— Вы говорили о том, что действия «Акцепта» можно рассматривать как попытку «недружественного поглощения». Почему?

— Мне видится абсурдной ситуация, когда банк, выставляя инкассовое поручение, которое блокирует все расчетные счета и хозяйственную деятельность, не предоставляет должнику определенного периода времени для выполнения своих обязательств, а также возможности продолжения производственной деятельности.

Такая ситуация, когда чуть не каждый наш шаг приводит к блокировке, как минимум, выглядит очень странно, поскольку имущественный залог в счет обеспечения кредита в разы превышает выданный нам заем.Более того, из общей суммы кредита в 170 миллионов рублей в течение полутора лет банку было выплачено 140 миллионов рублей без учета процентов. Но еще раз повторюсь: неужели руководство банка «Акцепт» не понимает, что полная блокировка работы предприятия вернуть долги не даст возможности нам вернуть долги? Нам нужно работать, развиваться, получать прибыль для того, чтобы выполнить обязательства по кредитам. Иного решения быть не может. При таких условиях можно ли говорить о том, что мы недобросовестные плательщики? По-моему, нет. Учитывая указанные обстоятельства, нам не совсем понятны истинные намерения банка: их действия направлены на погашение кредита или что-то иное?

— Обсуждались ли работа «Электрона» и долги НГУ с региональными властями?

— Я обращалась к губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому с просьбой разобраться с ситуацией по НГУ. Власти помогают по мере своих сил, но пока говорить о каких-либо итогах преждевременно. Также мы направляли соответствующее обращение полпреду по СФО. На мой взгляд, когда речь идет о таком знаковом объекте, как новый корпус НГУ, затронувший финансовое состояние десятков различных компаний, подключиться для помощи должны все ветви власти субъекта Федерации, а также органы прокуратуры. Еще раз повторюсь, проблема с неплатежами по государственным контрактам существует не только у нас, и «топить» в этом случае ведущие предприятия — значит усугублять экономическую ситуацию в регионе. Опять-таки на примере нашего предприятия: ситуация с МСУ-78 сложилась так, что на улице оказалось около 500 человек. Найти в регионе работу специалистам такой квалификации и направленности крайне непросто. У нас высококвалифицированные специалисты, имеющие допуски для работы на различных предприятиях, в том числе и закрытых. Они работают с высокими технологиями. Конечно, мы примем на работу непосредственно в «Электрон» часть персонала, постараемся привлекать людей на других объектах в других регионах, поскольку считаем недопустимым, чтобы высококвалифицированные сотрудники остались без работы.

— Достигнуто ли взаимопонимание с генподрядчиком АО «СУ-9»? В конце концов, ведь именно через эту организацию возможна работа по расчетам перед застройщиками нового корпуса НГУ.

— У нас уже состоялись судебные заседания с участием СУ-9 в качестве ответчика. В настоящее время руководство компании предложило заключить мировое соглашение. Для нас это вполне приемлемо.

— Как вы оцениваете перспективы работы компании в ближайшее время?

— Трудностей, безусловно, много, но мы полны решимости их преодолеть, причем не откладывая в долгий ящик. Компания, несмотря ни на что, должна работать и развиваться дальше. При этом хочется надеяться на то, что руководство банка «Акцепт» изменит свою позицию в пользу соотношения своих действий с интересами общества, государства, рядовых граждан. В соответствии с программой стратегического развития группы компаний «Электрон», в том числе и путем реорганизации, будем добиваться также снижения затрат и получения дополнительной прибыли. При любом варианте развития событий мы не допустим банкротства ОАО «ПМСП «Электрон». Этого мнения придерживаются члены совета директоров компании и собственники. Также мы планируем погасить задолженность по обязательным платежам, и в первую очередь по заработной плате работникам общества. Забота о людях в «Электроне» всегда была и остается приоритетной задачей. Мы не собираемся отказываться от социальных программ, поддерживая ветеранов, студентов и другие традиционные для предприятия направления.

— Вы говорили о новых объектах, к которым планируете приступить в ближайшее время. Не могли бы подробнее рассказать о них?

— Для работы в этом году мы уже подписали два договора в рамках работы с «Роснефтью» и «ФСК ЕЭС». При этом в ближайшее время планируем участие еще в трех конкурсах в рамках государственных программ. Основная задача, стоящая перед нами в этом году, — обеспечить «Электрон» работой по максимуму. Кроме того, продолжаются работы в Ангарске и в Обнинске. Мы также активно следим за развитием агропромышленного комплекса страны и не исключаем возможности нашего участия в строительстве данных объектов. Вместе с этим появилось четкое понимание, что принимать участие в конкурсных процедурах по государственным и муниципальным контрактам при отсутствии авансовых платежей либо когда оплата выполненных работ производится более чем через полгода мы не имеем возможности в силу объективных причин.

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