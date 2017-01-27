С 1 января 2017 года электронный полис ОСАГО стал обязательным для всех страховых компаний. В Российском Союзе Автостраховщицов (РСА) регистрируют «взрывной» спрос на е-полисы, однако сами участники рынка пока аккуратны в подсчетах проданных страховок. Завоюет ли е-ОСАГО рынок автострахования и для чего его хотят ввести в оборот — в материале «КС».

Рынок автострахования уходит в онлайн

На сегодня Российский Союз Автостраховщиков рапортует о взрывном спросе на электронные полисы ОСАГО. РСА приводит данные за неполный месяц: в январе 2017 года за 19 дней было приобретено более 96 тысяч полисов. Для сравнения: в 2016 году россиянами через глобальную сеть было куплено почти 330 тысяч е-ОСАГО. Новосибирская область, которая считается благополучным регионом в России, показала один из лучших результатов в этом плане: в январе 2017 года новосибирцы приобрели почти такое же количество полисов ОСАГО, что и за весь прошлый год. Для сравнения: за весь 2016 год жители Новосибирской области оформили 981 полис е-ОСАГО, в первые 19 дней наступившего года — 916.

«Число продаж так называемых е-полисов ОСАГО показывает очень позитивную динамику с начала 2017 года, то есть с того момента, когда продажи полисов в электронном виде стали обязательными для всех страховщиков ОСАГО. Праздничные дни января ушли на раскачку системы, в рабочие дни среднее число заключаемых договоров достигает 10 тысяч», — рассказал президент РСА Игорь Юргенс.

Примечательно, что многие компании еще раньше через свои сайты запустили продажу полисов «автогражданки». Но не во всех регионах была возможность приобрести е-полисы из-за технических сбоев в программах страховых компаний. То есть в так называемых токсичных регионах, где убыточность по ОСАГО превосходит все допустимые сборы из-за активных действий мошенников, даже через сайт страховщика купить полисы ОСАГО было достаточно проблематично.

В активные продажи электронных полисов включились и «токсичные» регионы. Например, в Челябинской области страховые компании продали посредством своих сайтов 702 полиса, почти треть от результатов прошлого года, когда было реализовано 2184 полиса. В Волгоградской области динамика не столь высокая, но все же присутствует: в 2017 году — около 5200 полисов е-ОСАГО, в 2016 году — почти 30 тысяч. Как отметили в РСА, регионами-лидерами по продажам е-ОСАГО являются Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Свердловская область.

По словам самих страховщиков, введение е-полиса в обязательном порядке призвано в первую очередь сделать ОСАГО доступными для всех регионов. Как рассказали в компании «РЕСО-Гарантия», е-ОСАГО чаще покупают там, где трудно купить полис на типографском бланке. По словам заместителя генерального директора СПАО «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, как правило, это регионы, где рынок автострахования страдает из-за так называемых «автоюристов», и страховые компании вынужденно сократили количество офисов продаж, минимизируя свои убытки.

В сообщении пресс-службы РСА подтверждают тот факт, что среди лидеров продаж можно наблюдать в первую очередь проблемные регионы, где продажи страховок были затруднены. По их мнению, электронный полис выполняет свою задачу повышения доступности услуги ОСАГО.

Но даже с введением обязательных продаж е-полисов на сегодняшний день не на всех сайтах страховых компаний есть возможность оформить ОСАГО. По словам Игоря Юргенса, для таких страховщиков имеет смысл применение санкций, и правление РСА уже приняло решение о поручении профильным комитетам союза разработать систему таких санкций с участием представителей Банка России.

Полноценный аналог бумажного ОСАГО?

В ПАО «СК «Росгосстрах» рассказали «КС», что стоимость электронного ОСАГО и бумажного полиса, оформленного в офисе продаж страховой компании, одинакова. Она зависит от возраста и стажа водителей, вписанных в полис, их «страховой истории», категории транспортного средства, цели использования и мощности автомобиля, а также преимущественного региона использования автомобиля, то есть региональных коэффициентов.

Сами страховщики также отмечают спрос на электронные полисы, но в каждой компании характеризуют его по-своему. Так, в ОАО «Альфастрахование» отметили, что рост спроса они видят ежедневно, и к сегодняшнему дню он увеличился в разы. Руководитель направления по связям с общественностью ОАО «Альфастрахование» Юрий Нехайчук объясняет популярность е-полиса своей доступностью и современностью, сравнивая е-ОСАГО с электронными билетами в кино.

«В ближайшем будущем должно произойти перераспределение долей офлайн- и онлайн-продаж, и со временем электронные полисы займут свою часть рынка, которая станет основной», — отметил представитель «Альфастрахования».

В ПАО «СК «Росгосстрах» заявили, что в целом спрос на электронное ОСАГО, как и в прошлом году, пока не превышает нескольких процентов от общего объема продаваемых компанией полисов ОСАГО. По мнению представителей компании, говорить о каких-либо конкретных цифрах, статистике или динамике в настоящий момент просто некорректно, в том числе в связи с тем, что начало работы этого сервиса совпало с новогодними каникулами.

Та же ситуация наблюдается и у других крупных игроков рынка автострахования. В «РЕСО-Гарантии» напомнили, что компания работает с электронными полисами с 1 июля 2015 года, и опыт показывает, что они не очень популярны у граждан России.

«Видимо, это особенность нашего менталитета, и должно пройти достаточно времени для того, чтобы большинство населения стало доверять платежам в Интернете, не боялось предъявлять электронный полис сотруднику ГИБДД и прочее, — рассказал «КС» Игорь Иванов. — Кроме того, существует проблема сопряжения баз данных РСА и МВД, которая необходима для онлайн-проверки данных автовладельцев. Понятно, что система, в которой обрабатываются данные десятков миллионов автовладельцев, весьма сложная, поэтому возможны ошибки и сбои. Не надо забывать, что и сами клиенты часто допускают ошибки при вводе своих данных. К тому же часть пользователей е-ОСАГО намеренно пытается «обмануть систему», указывая регионы проживания, где действуют более низкие территориальные коэффициенты».

В «Ингосстрахе» подтвердили, что е-полисы действительно нацелены в первую очередь на интересы автовладельцев, и эта мера должна повысить доступность полисов для населения даже в самых отдаленных регионах. Тем не менее в компании не прогнозируют, что рост продаж е-полисов будет настолько существенным в течение года, что заметно изменит перераспределение доходов страховых компаний.

«Пока мы не замечаем взрывного роста интернет-продаж ОСАГО, — отметил директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области Дмитрий Шевченко. — Другое дело, что отладка процесса электронных продаж ОСАГО требует от страховых компаний оптимизации работы. В частности, увеличивается нагрузка на колл-центр, требуются дополнительные меры для противодействия страховому мошенничеству».

Как заметил Юрий Нехайчук, сама система продажи е-полисов достаточно надежная, с двойным подтверждением по SMS или почте. «По своей сути это продуманный инструмент для комфорта клиентов страховых компаний. Электронный полис будет иметь ту же юридическую силу, что и бумажный носитель, поскольку его наличие будет проверяться инспектором ГИБДД по существующей электронной базе РСА», — добавил он.

Однако в «Росгосстрахе» рекомендуют автомобилистам не покупать полисы электронного ОСАГО через «посредников», брокеров или других «помощников», а также на чужих сайтах и сайтах, имитирующих систему «единого агента» или страховые компании. «Это почти гарантированно мошенничество! Полноценный полис электронного ОСАГО можно купить только на сайтах страховых компаний, являющихся членами Российского Cоюза Автостраховщиков», — подчеркивает директор филиала ПАО «СК «Росгосстрах» в Новосибирской области Артем Сычев.

Несмотря на увеличение продаж е-полисов, многие автовладельцы пока предпочитают страховаться «по старинке» — через агентов. «Основным каналом продаж в нашей компании были и остаются наши агенты, — прокомментировал Игорь Иванов. — Агент компании рядом с клиентом не только в момент продажи полиса, но и тогда, когда у него произошло страховое событие. Один раз столкнувшись с непредвиденной ситуацией и оценив оперативную поддержку агента, клиенты ни за что не откажутся от живого общения лицом к лицу. Кроме того, оформление е-ОСАГО требует от клиента самостоятельного заполнения большого количества полей и форм. Конечно, большинству людей гораздо удобнее, чтобы все необходимые документы заполнял агент или сотрудник страховой компании».

При этом, по словам Игоря Иванова, основной проблемой для страховщика при продаже е-полиса является невозможность проверки достоверности предоставленной пользователями информации. Компании вынуждены «верить на слово» клиенту, который самостоятельно указывает на сайте информацию о себе и транспортном средстве, влияющую на размер страховой премии. Поэтому часто страховщик сталкивается с заведомым искажением информации, в частности, о регионе проживания собственника транспортного средства. «Однако клиент должен понимать, что обман страховщика далеко не безобиден, — добавил заместитель генерального директора СПАО «РЕСО-Гарантия». — Если недостоверные сведения привели к уменьшению страховой премии, то при наступлении страхового случая страховщик имеет право предъявить к страхователю регрессные требования в размере произведенной выплаты. Кроме того, независимо от того, произошел ли страховой случай, страховщик может взыскать со страхователя недоплаченную сумму».

При всех возникающих заминках и сложностях при введении электронного ОСАГО в обязательном режиме страховщики сходятся во мнении, что, возможно, через несколько лет проникновение е-полиса составит порядка 50%. И наверняка эти проценты придутся на городскую черту, поскольку еще не во всех отдаленных районах страны автовладельцы активно пользуются Интернетом. А полис ОСАГО для них по-прежнему навязанный вид страхования.

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