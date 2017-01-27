Кировский районный суд Красноярска вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя руководителя экономической службы Красноярского филиала ОАО «РЖД», обвиняемого во взяточничестве.

Как ранее сообщал «КС», экс-начальник на протяжении 11 лет лоббировал интересы нескольких организаций, принадлежащих одному владельцу. В частности, помогал в заключении договоров аутсорсинга по выполнению работ для нужд КрасЖД. Он предоставлял служебную информацию для правильных расчетов бизнес-проектов и последующего заключения договоров. Более того, способствовал быстрому подписанию актов выполненных работ. За свои «услуги» должностное лицо с 2004 по 2015 год получило 5 млн 600 тыс рублей незаконного вознаграждения.

«С учетом исключительных обстоятельств, касающихся личности подсудимого, оказания им содействия правоохранительным органам в выявлении иных преступлений коррупционной направленности суд приговорил бывшее должностное лицо ОАО «РЖД» к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и со штрафом в размере 1,2 млн рублей. Также судом с осужденного взыскана в доход государства сумма денежных средств, полученных в качестве взяток», — сообщает пресс-служба Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, что ранее суд вынес приговор руководителю аутсорсинговых компаний за коммерческий подкуп. Ему назначено наказание в виде штрафа в 2,5 млн руб.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.