Всего за полгода рыночные реалии изменили депрессивное настроение угольного бизнеса на обоснованный оптимизм. За второе полугодие 2016 года цены на энергетический уголь выросли вдвое: с $50 за тонну в январе до $100 в ноябре. Стоимость коксующегося угля взлетела с $75–100 за тонну до $300 и более. Неожиданный рост цен вынудил компании скорректировать планы развития и вспомнить об отложенных ранее инвестпроектах. Подробнее — в материале «КС».

Прогнозы экспертов для угольной отрасли в последние годы носили исключительно негативный характер, да и увеличение стоимости угля, вероятно, стало сюрпризом для большинства компаний. Еще в начале 2016 года и бизнес, и аналитики негативно оценивали ситуацию на мировом и внутреннем рынке. Как ранее писал «КС», в рамках Красноярского экономического форума-2016 глава СУЭК Владимир Рашевский охарактеризовал 2015 год как «тяжелейший», отметив, что к его неудовольствию спад идет уже пятый год. Ждать изменений, по мнению Рашевского, не приходилось. Тревожны были и прогнозы для угольной отрасли на апрельском совещании в Новокузнецке с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако скачок цен, который пришелся на май и начало второго полугодия (пик был зафиксирован в ноябре), во многом скорректировал планы компаний. В первую очередь в сторону увеличения производственных показателей.

Ценовой бум

Бум угольных цен 2016 года эксперты объясняют конкретными причинами. «Во-первых, в Китае было сокращено количество рабочих дней для шахтеров — с 330 до 276 дней, — перечисляет эксперт-аналитик департамента исследований ТЭК Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Алексей Фаддеев. — Во-вторых, в США сохраняются низкие цены на природный газ, благодаря чему уголь проигрывает межтопливную конкуренцию. Под влиянием этого фактора ряд американских угольных компаний еще в 2015 году начал процедуру банкротства. В результате в обеих странах — крупнейших производителях угля в мире — в 2016 году наблюдался спад производства», — констатирует он. Алексей Фаддеев также приводит данные о росте цен на внутреннем рынке. Цена каменного энергетического угля выросла с 1,7–1,9 тыс. руб. за тонну в начале года до 2,3 тыс. руб. в октябре и до 2,4 тыс. руб. в ноябре (+36% к уровню июня 2016-го). Больший рост произошел в сегменте продаж коксующегося угля. Стоимость выросла с 2,2–2,4 тыс. руб. за тонну в начале года до 3,1 тыс. руб. за тонну в октябре и до 4,3 тыс. руб. в ноябре (+84% к уровню июня 2016-го).

Генеральный директор Института конъюнктуры рынка угля Александр Ковальчук замечает, что на внутреннем рынке, в отличие от мирового, действуют системные факторы, которые вызывают длительную стагнацию угольного рынка. Среди них — замещение угля газом в электроэнергетике, программа газификации регионов, профицит электроэнергии в стране. «Тем не менее существует долговременный тренд незначительного роста внутренних цен на уголь, как правило, несколько меньше инфляции, который компенсирует рост ж/д тарифов, стоимости электроэнергии, топлива и материалов», — добавляет собеседник «КС». По его данным, рост железнодорожного тарифа в текущем году может составить до 12%.

Генеральный директор ООО «Каракан Инвест» Александр Евтенко полагает, что «дном» затяжного угольного кризиса стал февраль 2016 года. «С 2011 года по февраль 2016-го цены на энергетический уголь снизились на 66% по атлантическому направлению с $128 до $44 за тонну и на 63% по восточному направлению с $119 до $44 за тонну, — говорит Евтенко. — В первой декаде января 2017-го цены снижались, однако уже во второй декаде снова вернулись на уровень в $90/т и выше», — констатирует он. Тем не менее, по данным собеседника «КС», ожидается, что цены на европейских рынках будут скорректированы уже «в ближайшее время» ввиду завершения сезона, а также трендов, диктуемых азиатскими рынками. На рынке Китая, определяющем ценовой уровень в Азиатском регионе, ценовой пик был достигнут в ноябре 2016 года, после чего руководством страны был предпринят ряд мер по остановке существующего тренда. В результате уже в декабре 2016 года цены снизились на 13% — до $75 за тонну.

«Пик угольных цен, несомненно, пройден», — считает эксперт-аналитик департамента исследований ТЭК Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Алексей Фаддеев. Он также отмечает, что уже в декабре 2016 года мировые цены на уголь начали снижаться, «хотя они и держатся существенно выше уровня начала прошлого года». В Кузбасской топливной компании «КС» сообщили, что ожидают «хорошего рынка» в течение предстоящих двух-трех лет.

Финансовые результаты за IV квартал прошлого года компании еще не опубликовали. Однако улучшение экономики стало заметно уже в отчетах за III квартал и 9 месяцев 2016 года. В Кузбасской топливной компании, например, выручка за III квартал увеличилась на 51% по сравнению с показателями II квартала — до 7176 млн рублей. При этом в отчете КТК сообщается, что показатели 9 месяцев 2016 года по выручке незначительно выросли по сравнению с этим же периодом 2015 года. «Рост выручки произошел за счет увеличения цены на уголь на экспортных направлениях», — говорится в сообщении компании.

Подросли в объемах

Благоприятная рыночная конъюнктура скорректировала планы многих компаний в части объемов добычи в 2016 году и инвестиций в производства на текущие 12 месяцев. Еще накануне Дня шахтера заместитель губернатора по угольной промышленности Александр Данильченко (в настоящее время находится под домашним арестом) говорил о том, что по итогам года Кузбасс планирует выйти на уровень 217 млн тонн угля. Фактически же в регионе было добыто 227,4 млн тонн угля — на 5,4% больше, чем в 2015-м. По данным Департамента угольной промышленности обладминистрации, с приростом сработали ОАО «СУЭК-Кузбасс» (+7,7 млн тонн), ООО «Разрез Кийзасский» (+3,9 млн тонн), Новокузнецкая площадка Распадской угольной компании (+0,9 млн тонн). Согласно данным компаний, нарастили объемы также КТК и «СДС-Уголь», хотя еще в I квартале представители предприятий говорили о сохранении производственных показателей на уровне прошлого года. Компания «СДС» при заключении соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2016 год с администрацией региона анонсировала, что «СДС-Уголь» планирует добыть 24 млн тонн. Однако, как следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК, достигла отметки в 28,6 млн тонн. Еще один лидер отрасли «СУЭК-Кузбасс», анонсировавший незначительный рост на уровне 5,5%, план перевыполнил, увеличив добычу более чем на 20%.

Новые возможности

Лидер отрасли «Кузбассразрезуголь», несмотря на то что второй год подряд сохранил объемы добычи на уровне 44,3 млн тонн, на 2017 год анонсировал значительный рост инвестиций в производство. На прошлой неделе компания сообщила о намерении обновить парк большегрузного транспорта на 7 млрд рублей. «Общая сумма инвестиций в развитие предприятия в 2017 году составит порядка 15 млрд рублей», — говорится в сообщении компании. При этом в предыдущие годы рекордную сумму на развитие в 22,5 млрд рублей «Кузбассразрезуголь» направил в 2012 году, в последующие годы она колебалась на уровне 5–6 млрд рублей. В 2015 году инвестиции составили 7 млрд рублей, в 2016 году были увеличены до 12,5 млрд. Как сообщили «КС» в компании, крупнейшим инвестиционным проектом КРУ является строительство обогатительной фабрики «Талдинская-Энергетическая» с объемом переработки до 6 млн тонн в год. «Проект несколько раз пересматривался, в настоящее время ведутся проектные работы, начало строительства запланировано на 2018 год», — сказали в КРУ. Планы по добыче на 2017 год в компании в настоящее время утверждаются.

«Учитывая рост цен на мировых рынках во второй половине 2016 года, ГК «Каракан Инвест» скорректировала планы по реализации на 2017 год в части увеличения экспортных продаж до 1,5 млн тонн (+9% к 2016 году), — сообщил «КС» генеральный директор ООО «Каракан Инвест» Александр Евтенко. — При этом общий объем реализации сохранится на уровне 2016 года (4,2 млн тонн), так как разрез «Караканский-Западный» в текущий момент работает на оптимальной мощности, и дальнейшее увеличение объемов добычи на сегодня экономически нецелесообразно», — резюмировал Евтенко.

О значительном изменении планов развития сообщила в конце прошлого года Кузбасская топливная компания. По заявлению президента КТК Игоря Прокудина, с 2017-го по 2019 год КТК планирует увеличить добычу на 50% — до 16,5–17 млн тонн. Именно в этот период, по мнению господина Прокудина, рынок будет для угольщиков благоприятным.

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