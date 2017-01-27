Цены на кофе в новосибирских заведениях общепита в 2016 году выросли на 9,4%

Оборот предприятий общественного питания Новосибирска в 2016 году составил более 20,7 млрд рублей, что на 3,3% выше аналогичных показателей 2015 года. Основная доля выручки пришлась на малые предприятия. Их доля в общей структуре — 65%.

Количество предприятий общественного питания в Новосибирске по итогам 2016 года увеличилось на 13% и составило 1985 единиц, приводит данные консалтинговая компания «R-Аналитика». Наибольший относительный прирост был в сегменте точек по продаже горячих напитков +33,8%, и в сегменте кофеен/кондитерских +30,4%. Наибольшее сокращение предприятий отмечено в сегменте суши – бары/рестораны -37% и рестораны -1,7%.

Самую большую долю в структуре предприятий по итогам 2016 года заняли кафе — 29,4%. За год прирост этого сегмента составил 8,2%. Среди районов города по количеству предприятий общественного питания лидирует Центральный: здесь расположено 20,8% всех предприятий Новосибирска.

Структура общепита по среднему чеку по сравнению с 2015 годом осталась практически неизменной: основная доля приходится на предприятия со средним чеком до 500 рублей. Она увеличилась по сравнению с 2015 годом на 1,5 процентных пункта. Параллельно сократилась доля предприятий со средним чеком свыше 2000 рублей — на 0,2 процентных пункта.

Более всего – на 9,4% за минувший год, по оценкам специалистов «R-Аналитика», выросла цена на кофе в организациях быстрого обслуживания: с 47,9 рублей до 52,4 рублей.

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