В выпуске «КС» № 1-2 от 20 января 2017 года «КС» поднимал тему, связанную с ситуацией вокруг производственного монтажно-строительного предприятия «Электрон». «КС» приводил комментарии гендиректора «Электрона» Татьяны Молчановой о том, почему компания оказалась под угрозой банкротства, и о роли в этом процессе АО «Банк Акцепт». Своей точкой зрения по рассматриваемому вопросу поделился председатель правления АО «Банк Акцепт» Константин Васильев.

Как ранее отмечала «КС» Татьяна Молчанова, предъявление требований о досрочном погашении кредита ЗАО «Банк Акцепт» на сумму, превышающую 79 млн рублей, явилось основной причиной последующих неблагоприятных последствий для «Электрона». «В результате принятых обеспечительных мер судом арестовано имущество дочернего предприятия, получившего кредит, — ООО «МСУ №78», а также ОАО «ПМСП «Электрон» как поручителя, что привело к блокированию хозяйственной деятельности предприятий. И это с учетом того, что сроки погашения кредита перед банком истекают лишь во втором полугодии 2017 года», — подчеркивала гендиректор «Электрона». По ее словам, попытки наладить конструктивный диалог с банком не увенчались успехом. «Складывается впечатление, что истинной целью руководства АО «Банк Акцепт» является недружественное поглощение компании. Об этом свидетельствуют последовательные и целенаправленные действия названного финансового учреждения в лице его руководства», — заявляла Татьяна Молчанова.

После выхода указанного материала руководство АО «Банк Акцепт» прокомментировало «КС» сложившуюся ситуацию.

Константин Васильев, председатель правления АО «Банк Акцепт»:

— Банк не заинтересован в «поглощении» предприятия, банк заинтересован исключительно в своевременном обслуживании долга и гашении ссудной задолженности.

Однако мы считаем, что акционерам и руководству группы компаний необходимо предпринимать активные действия, чтобы не произошло усугубление ситуации и дальнейшее развитие кризиса на предприятии, чтобы избежать нарастания долга перед банками и другими кредиторами, роста задолженности по заработной плате сотрудникам и налогам. В этих условиях акционеры и руководство обязаны предпринимать меры по восстановлению работоспособности предприятия, не пытаться переложить ответственность на деловых партнеров.

В связи с тем, что доля задолженности ООО «МСУ № 78» перед банком невелика, Банк «Акцепт» не обращался с требованием о банкротстве или передаче банку активов предприятия, но в соответствии с законодательством РФ и требованиями Центрального банка вынужден обратиться в суд для решения данной ситуации в рамках правового поля.

В настоящее время в Центральном районном суде г. Новосибирска идет судебное разбирательство по иску АО «Банк Акцепт» к ЗАО «Торговый Дом «Электрон», Молчановой Т. А., ООО «Монтажно-строительное управление № 78», ОАО «Производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон».

Определение Центрального районного суда о принятии обеспечительных мер оставлено без изменения Новосибирским областным судом, что говорит о правомерности требований. Очередное судебное заседание назначено на 19 апреля 2017 года.

В соответствии с действующим гражданско-правовым законодательством АО «Банк Акцепт» готово рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения, о чем неоднократно сообщало ответчикам по иску.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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