«Обувь России» разместила четвертый выпуск биржевых облигаций на 1 млрд рублей

ООО «Обувьрус», которое входит в ГК «Обувь России», разместило пятилетние биржевые облигации серии БО-07 объемом 1 млрд рублей. Это четвертый выпуск бондов компании за 2,5 года.

Размещение состоялось на Московской Бирже по открытой подписке. Организатор и технический андеррайтер сделки — ПАО АКБ «Связь-Банк». Привлеченные денежные средства, по данным компании, будут направлены на финансирование текущей деятельности группы и реализацию программы по развитию производства.

Выпуск облигаций включает 500 бумаг номиналом 2 млн рублей каждая. По займу предусматривается выплата квартальных купонов. Ставка первого купона установлена на уровне 13,8% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке первого купона. Предусмотрена трехлетняя оферта по требованию владельцев.

«Облигационная программа является частью нашей финансовой стратегии, цель которой — диверсифицировать кредитный портфель компании и наращивать долю долгосрочных источников финансирования, — комментирует директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — Привлеченные денежные средства будут направлены, в том числе, и на реализацию программы развития производства. В 2017 году мы планируем инвестировать в модернизацию оборудования и расширение раскройно-швейного цеха на обувной фабрике в городе Бердске Новосибирской области».

«Обувь России» реализует облигационную программу с июня 2011 года. За шесть лет компания разместила пять выпусков облигаций. На текущий момент в обращении на Московской Бирже находятся облигации на общую сумму 2 млрд рублей.

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