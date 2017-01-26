Сегодня, 26 января губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отчитался перед депутатами регионального законодательного собрания об итогах работы правительства в минувшем году.



Глава региона отчитывался о работе перед депутатами очень подробно — около двух часов. Если вкратце резюмировать речь губернатора, то главной задачей для правительства на предстоящий год является развитие экономики: «Мы видим механизмы реализации этой задачи через новые точки роста — производства, инновационные проекты, технологии».

Для этого, как отметил Городецкий, в прошлом году был разработан и утвержден ряд законопроектов, касающихся поддержки инвесторов в регионе. Власти не отрицают, что помогать бизнесу нужно, но лишь в строительстве инфраструктуры. По словам губернатора, это минимальная бюджетная составляющая и проработанная законодательная база должны поспособствовать приходу инвесторов. В первую очередь губернатор надеется на развитие промышленности и агропромышленного комплекса.

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