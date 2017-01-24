Мэрия Новосибирска начала активную работу по взысканию долгов с застройщиков, накопивших долги по арендной плате. В арбитражный суд Новосибирской области уже подано 6 исков о банкротстве строительных компаний, готовятся в городской администрации подать еще 10. Самых крупных должников в числе ответчиков нет.



На заседании комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска 23 января инспектор контрольно-счетной палаты Новосибирска Галина Долгова сообщила, что объем долгов застройщиков за аренду земли перед муниципалитетом на 1 января 2017 года составляет 3,38 млрд руб.

Как уже писал «КС», 13 января мэрия потребовала банкротства ООО «Нск Авантаж». ООО «Нск Авантаж» занимается строительством жилого комплекса «Солнечный берег». Изначально комплекс назывался «МЖСК у озера» (строительством занималось ООО «Новая альтернатива»), новый застройщик – ООО «Нск Авантаж» переименовал его в «Солнечный берег». Согласно материалам суда, застройщик задолжал за аренду земли муниципалитету 60, 66 млн руб.

Через неделю, 19 января, городская администрация направила в суд еще 5 исков с требованием обанкротить следующие строительные организации: ООО «Обь Девелопмент», ООО «Перлит-Инвест», ЗАО «Сибирский региональный рынок «Новосибопт»», ООО «Купер» и ООО «Стройконструкция».

Готовятся в городской администрации подать аналогичные иски еще к десяти строительным организациям, знает депутат Совета депутатов Новосибирска Валерий Науменко. Впрочем, среди этих компаний не будет пяти крупнейших должников, в том числе и ГК «Дискус». «Удары наносят только по тылам», – охарактеризовал ситуацию депутат.

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