Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор 50-летнему Сергею Туниковскому, который готовился к убийству заместителя руководителя Управления Западно-сибирской железной дороги. Истинного заказчика преступления установить так и не удалось.

В 2015 году неустановленный гражданин решил убить замначальника, чтобы занять его место. Для совершения преступления он подыскал исполнителя — водителя административно-хозяйственного управления Западно-Сибирской железной дороги Сергея Туниковского. За убийство конкурента заказчик пообещал 1 млн руб.

Туниковский приобрел пистолет Макарова и газовый пистолет ИЖ, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Оружие он хранил в разных местах, периодически перепрятывая. Самостоятельно убивать человека Туниковский не собирался, поэтому подговорил своего знакомого совершить преступление за денежное вознаграждение. Знакомый дал согласие, но сразу после разговора обратился в ФСБ.

Седьмого ноября прошлого года Центральный районный суд Новосибирска приговорил Туниковского к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

«Не оспаривая доказанность вины и квалификацию действий, осужденный обжаловал приговор суда по причине чрезмерной суровости назначенного судом наказания. Определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда приговор суда в отношении Туниковского оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного – без удовлетворения», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

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