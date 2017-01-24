В 2016 году ГК «Обувь России» выпустила более 800 тыс. обычных карт «Арифметика» и 30 тыс. предоплаченных карт «Арифметика» MasterCard, на которые начисляются микрозаймы, выдаваемые в сетях «Обуви России».

На данный момент к системе «Арифметика» ГК «Обувь России» подключила более 700 касс. Сейчас ежемесячный объем зачислений на карты «Арифметика MasterCard» превышает 150 млн рублей, а также размер платежей за услуги на кассах торговых точек составляет в среднем 100 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

«Современный ритейл, помимо основной деятельности по продаже товара, также развивает и дополнительные сервисы. По такому пути идет, к примеру, Walmart, — комментирует директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — Дополнительные сервисы являются весомым конкурентным преимуществом и выполняют роль нестандартных программ лояльности, позволяя компаниям расширять аудиторию постоянных покупателей».

Напомним, что система «Арифметика» заработала в сетях «Обуви России» летом 2015 года. Оператором системы является небанковская кредитная организация «Платежный стандарт» (лицензия ЦБ РФ на переводы без открытия счета №3530-К от 28 января 2015 года), входит в ГК «Обувь России».

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