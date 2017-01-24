История с проверкой деятельности МУП «Похоронный дом «ИМИ», который возглавляет руководитель комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска, Сергей Бондаренко, получила скандальное продолжение.

Как стало известно «КС», на днях мэр Новосибирска Анатолий Локоть получил письмо от прокурора города Дениса Ференеца, касающееся деятельности МУП и его руководителя Бондаренко. Ференец в письме написал о проходившей прокурорской проверке, установившей, что Бондаренко является учредителем организации (фонда), а это — нарушение запрета, установленного федеральным законодательством. Как пояснил изданию депутат горсовета Валерий Науменко, письмо было выдержано в крайне жестком тоне с требованием освободить от занимаемой должности Сергея Бондаренко.

«КС» подробно писал о том, что деятельностью Сергея Бондаренко на посту руководителя ИМИ заинтересовались проверяющие службы. Однако осенью прошлого года депутаты не стали обсуждать работу коллеги на комиссиях или сессии.

Очередной виток история с Бондаренко получила после появившейся информации о письме прокурора. Как заметил Науменко, представление прокурора уже обсуждалось в депутатском кругу, но в кулуарах. Официально вопрос на повестку дня не выносился.

Пока непонятна и реакция мэра по поводу послания прокуратуры. В разговоре с «КС» пресс-секретарь мэра Артем Роговский заявил, что пока не общался с главой города по этому поводу. Телефон Сергея Бондаренко на момент написания публикации был вне зоны доступа. Другие депутаты в разговоре с «КС» на условиях анонимности признались, что в письме делается упор на деятельность Бондаренко в некоммерческой организации «Белый тополь», учредителем которой тот является. Впрочем, как полагают собеседники, этот факт не настолько криминален, как может изначально показаться. Данная общественная организация ни в чем плохом уличена не была. Более того, депутаты часто становятся руководителями и членами общественных структур для придания таковым статусности и легитимности, но, если есть в этом необходимость, с подобного рода деятельностью можно и расстаться.

Скорее всего, работа Сергея Бондаренко стала объектом пристального внимания со стороны общественности, в том числе и с подачи коллег-депутатов. Так, еще осенью в СМИ обсуждался конфликт Бондаренко и Валерия Науменко. Но, как полагают собеседники КС, — это личное дело самих депутатов, и междусобойные разбирательства не должны повлиять ни на принятие кадровых решений, ни на взаимоотношения, как в мэрии, так и в депутатском корпусе.

Сам Валерий Науменко полагает, что на такое письмо из прокуратуры мэр Новосибирска просто обязан отреагировать. Как полагает собеседник «КС», у Локтя есть два варианта — либо уволить Бондаренко, либо демонстративно признать, что он не исполняет федеральное законодательство, в частности закон «О государственных и муниципальных предприятиях».

«КС» будет следить за развитием событий.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.