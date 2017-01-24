Новосибирские села получат федеральные дотации, но под пристальным контролем

 
 
Фото nso.ru
Фото nso.ru

Деньги пойдут на газификацию, водоснабжение, строительство дорог и покупку жилья, в том числе для молодых специалистов. Соответствующие распоряжение в рамках исполнения программы устойчивого развития сельских территорий подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

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