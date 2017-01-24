Деньги пойдут на газификацию, водоснабжение, строительство дорог и покупку жилья, в том числе для молодых специалистов. Соответствующие распоряжение в рамках исполнения программы устойчивого развития сельских территорий подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Еще 180 миллионов рублей в рамках софинансирования села получат из областного бюджета. По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, так, на покупку жилья для молодых специалистов регион получит чуть более 40 млн рублей, на развитие водоснабжения более 19 миллионов рублей, еще 22 миллиона направят на газификацию. Все остальные деньги планируется потратить на строительство и ремонт дорог.
Напомним, данная федеральная программа не единожды вызывала дискуссии, в том числе и среди областного депутатского корпуса. Как отметил заместитель председателя комитета по бюджету заксобрания Новосибирской области Валентин Сичкарев непонятно, по какому принципу выделяются деньги для обустройства объектов в рамках данной программы. В депутатской практике случались примеры, когда новая дорога строилась к деревне, где вообще нет производства и людей по пальцам пересчитать. При этом крупные села оставались без нормального сообщения. В этом плане Сичкарев предложил более жестко контролировать решения и действия районных властей, согласовывая их с региональными депутатами.
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