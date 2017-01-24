Первый полет лайнера МС-21 запланирован на март 2017 года

В Иркутске идет активная подготовка к первому полету самолета МС-21: поднять лайнер в воздух планируется весной текущего года. Об этом заявил на встрече с президентом России Владимиров Путиным вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает пресс-служба Кремля.

«В начале весны примерно мы поднимем в воздух магистральный самолет МС-21. Работы идут в полном порядке. В конце декабря я посетил ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), посмотрел, как идут прочностные испытания самолета. В Иркутске также идет подготовка к первому полету», — цитирует пресс-служба Кремля Дмитрия Рогозина.

К этому же моменту будет подготовлен план, где произойдет синхронизация производства новых самолётов: МС-21, Ил-114, ближнемагистрального пассажирского самолета на 64 места и Ил-96-400, отметил в рамках встречи Дмитрий Рогозин.

Отметим, что в конце 2016 года ПАО «Корпорация «Иркут» в рамках подготовки к первому полету нового авиалайнера МС-21 приступило к частотным испытаниям. Как подчеркивает генеральный директор ЦАГИ, академик РАН Сергей Чернышев, слова которого приводит ИА IrkutskMedia, аэродинамическое качество (отношение подъемной силы к сопротивлению) самолета МС-21 на 7-10% выше, чем у Airbus A320 и Boeing 737. Примерно аналогичным является его преимущество и в расходе топлива.

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