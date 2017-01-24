Александр Карлин обвинил барнаульцев в неуважении к власти

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем личном блоге на сайте администрации региона выразил свою точку зрения по поводу общественных слушаний по генплану Барнаула.

Напомним, общественные слушания по обсуждению генплана Барнаула признаны несостоявшимися по решению жителей. А их собралось в тот день более тысячи человек, и зал попросту не вместил всех желающих. Наибольшие претензии жителей вызвало строительство полигона ТБО и мусороперерабатывающего комплекса в границах города.

«Временами диалог населения и власти в Барнауле напоминает пререкания недружных супругов, долгие годы живущих под одной крышей. Один сыплет упреками и претензиями, второй оправдывается и доказывает, что хотел как лучше… Один пытается разработать стратегию развития «дома» под названием Барнаул, другой кричит: иди лучше мусор вынеси… Одна из причина такого недопонимания — в недостаточном уважении друг друга обеих сторон», — начал свое повествование губернатор.

Александр Карлин призвал «не лепить из горадминистрации главного врага». Конечно, соглашается губернатор, власти поторопились с проведением общественных слушаний всего документа в целом, не обсудив отдельные его аспекты. Тем не менее, принимать генплан столицы региона необходимо, ведь это стратегия развития города.

Отдельно коснулся глава края и строительства полигона ТБО. Карлин подчеркнул, что мусор из города никуда не денется: ни в Кемеровскую, ни в Новосибирскую область. И принимать решение о его утилизации необходимо в любом случае. Имеющийся полигон будет действовать максимум лет пять, за это время нужно построить ему замену.

«Возмущаясь планами строительства нового полигона ТБО, многие предпочитают не замечать, сколько стихийных, несанкционированных «полигонов» постоянно возникает в разных точках. Частный сектор — вообще отдельная тема. Нередко любой овраг, любой мало-мальски пологий берег Пивоварки или Барнаулки моментально приспосабливается под «полигон». И никого не смущает «роза ветров» от гниющей свалки в десятке метров от жилых строений», — пишет Александр Карлин.

В конце своего монолога губернатор напомнил жителям Барнаула, что культура — это не только искусство и музыка, но и чистоплотность. Поэтому начинать преображение города нужно сообща: власти, бизнесу и жителям.

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