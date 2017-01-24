Росимущество выставило на торги акции типографии ОАО «Советская Сибирь». Стоимость актива оценивается в 890 миллионов рублей. Информация по поводу предстоящей продажи размещена на сайте torgi.gov.

Аукцион предполагается провести в конце марта нынешнего года. Продажа общества подразумевает в том числе реализацию здания в Новосибирске на улице Немировича-Данченко 104, общая площадь которого оценивается в примерно 100 тысяч квадратных метров, а также участка в районе Толмачевского шоссе и здания в Омске, расположенного на улице Карла Маркса. Шаг аукциона — 500 тысяч рублей.

По опубликованной в прошлом году информации в СМИ, стоимость типографии оценивалась в 1,5 миллиарда рублей. Анализируя финансовую сторону актива, подобную сумму подтверждал и исполнительной директор акционерного общества Вячеслав Корягин. Впрочем, сам он также заявлял, что без дисконта продать типографию будет крайне проблематично — рынок типографских услуг на данный момент переживает не лучшие времена. Для самого Корягина приемлемой была бы стоимость «Советской Сибири» в примерно полмиллиарда рублей. О других потенциальных покупателях крупнейшей за Уралом типографии пока ничего неизвестно.

Напомним, издательство «Советская Сибирь» основано в Новосибирске в 1923 году. Сейчас общество находится в управлении ЗАО «Российские газеты». В 2015 году выручка издательства ОАО «Советская Сибирь» превысила 1 млрд рублей, а ее чистая прибыль составила 92,6 млн рублей.

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