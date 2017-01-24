На 7 млн руб оштрафованы застройщики в Томской области

В 2016 году департамент архитектуры и строительства Томской области провел 39 внеплановых проверок на объектах долевого строительства многоквартирных домов. Возбуждено 126 дел об административных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области со ссылкой на главу департамента Дмитрия Ассонова, в отношении застройщиков-нарушителей возбуждено 126 административных дел, вынесено 73 постановления, выдано 21 предписание об устранении нарушений. Сумма наложенных штрафов превысила 7 млн руб.

В ходе проверок выявлены факты предоставления недостоверной информации в квартальных отчетах и проектной документации, а также незаконное привлечение средств дольщиков. Несколько компаний так и не исполнили ранее выданные предписания, за что тоже были оштрафованы.

«К административной ответственности привлечены 28 строительных компаний и их должностные лица: «Сибирьстройкомфорт», «Риэлтстрой-НЭБ», «Форма-маркет», «Стройзаказчик», «Орион», «Базис», «РСК», «РСК-Строй», «ТСК» и другие», — говорится в сообщении.

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