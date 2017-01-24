13 тыс литров поддельного сидра изъяли в Кемерово

Управление Росалкогольрегулирования по СФО изъяло из оборота 14,5 тыс единиц продукции — фальсифицированный сидр различных наименований — в Кемерово.

При проверке оптовой торговой организации выяснилось, что 13 тыс литров сидра не соответствуют нормам. На этикетке с напитком значилось, что он произведен из вкусо-ароматических добавок и пищевых красителей. Законодательство же предполагает изготовление сидра только из натуральных ингредиентов.

«Происходит обман покупателей, так как вкус и аромат сидра сформированы не натуральными ингредиентами, а различными пищевыми добавками, то есть под видом натурального продукта потребитель получает алкогольный напиток, который невозможно идентифицировать без проведения соответствующей экспертизы», — сообщил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО Алексей Крупин.

Партия товара была произведена ООО «Напитки Сибири». Фальсифицированный сидр изъят из оборота, образцы направлены на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении. Отмечается, что торговая компания осуществляет деятельность по обороту пива и пивных напитков уже 2 года.

ООО «Напитки Сибири» зарегистрировано в Барнауле, осуществляет свою деятельность с октября 2013 года. Согласно выписки из ЕГРЮЛ директором и единственным учредителем является Иван Олейник.

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