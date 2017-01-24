Вчера, 23 января, «КС» сообщал о том, что ресторан быстрого обслуживания Subway в торгово-развлекательном центре «Сан Сити» в Новосибирске выставлен на продажу за 2,5 млн рублей. Информацию подтвердил редакции владелец заведения, однако позже головной офис Subway в России опроверг эти данные.

На сайте объявлений Avito в минувшее воскресенье появилось объявление о продаже одного из четырех ресторанов американской сети Subway в Новосибирске. Точка расположена на четвертом этаже ТРЦ «Сан Сити». Открыта по франшизе в 2012 году ООО «Мита». Ей также принадлежит еще один ресторан сети в торговом центре «Мега» на улице Ватутина. Стоимость ресторана владельцы оценили в 2,5 млн рублей.

Информацию о продаже подтвердил «КС» в телефонном разговоре владелец франчайзи Subway Дмитрий Яковлев, а также отметил, что «на продажу объект выставлен в связи с потребностью в инвестициях в другом проекте».

Однако позже головной офис Subway Russia опроверг эти данные: «В телефонном разговоре с нами франчайзи Subway Дмитрий Яковлев рассказал, что объявление было опубликовано на выходных, а в понедельник удалено. Франчайзи не планирует продавать рестораны Subway и видит потенциал для развития бизнеса в регионе», — уточнили в пресс-службе Subway Russia.

На данный момент в Новосибирске работает в общей сложности четыре ресторана быстрого обслуживания – в «Меге», «Сан Сити», «Галерее Новосибирск» и на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный. Их развитием по франшизе занимаются ООО «Мита» и ООО «СибСаб». Средний чек в Subway составляет порядка 200 рублей.

Subway — американская сеть ресторанов быстрого питания, работающая по принципу франчайзинга. Является крупнейшей по количеству точек предприятий общественного питания сетью в мире. На российский рынок Subway вышла в 1994 году, однако активно развиваться начала с 2004 года. В настоящий момент Россия является вторым рынком в Европе по количеству ресторанов в системе Subway: под брендом компании работают 300 франчайзи, которые открыли в 130 российских городах более 650 ресторанов Subway. Из них в Новосибирске — четыре ресторана.

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