На заседании правительства Новосибирской области 23 января было принято решение о возмещении роста коммунальных платежей с июля 2017 года. Льготникам, как и обычно, вернут 100%. Остальные жители области смогут получить обратно 50% в случае написания соответствующих заявлений.

О том, что правительство региона планирует дополнительные меры социальной поддержки граждан, связанные с ростом тарифов ЖКХ, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал на встрече с редакцией «КС».

23 января на заседании правительства НСО заместитель министра социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила проект постановления «О предоставлении гражданам, проживающим на территории Новосибирской области, адресной социальной выплаты в связи с необходимостью ограничения роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2017 году».

По словам Елены Бахаревой, порядка 500 тысяч льготников в Новосибирской области смогут получить 100%-ое возмещение роста тарифов на ЖКХ. Объем затрат из бюджета области на эту категорию жителей не должен превысить 150 миллионов рублей. Как подчеркнула Елена Бахарева, оценить уровень затрат на остальные категории жителей пока не представляется возможным.

Губернатор НСО Владимир Городецкий уверен, что за компенсацией в 50% обратится небольшое количество жителей. «В 2013 году, когда была похожая ситуация, и пришло только 10%. На такое количество и будем ориентироваться», — отметил Владимир Городецкий. По его мнению, маловероятно, чтобы средняя сумма компенсации – 150 рублей – заинтересовала большое количество жителей региона.

В свою очередь спикера заксобрания Андрея Шимкива в рамках рассматриваемого вопроса волновали два ключевых момента. Во-первых, не было бы проще сразу отдать деньги из бюджета поставщикам услуг, а не создавать «сложные хитросплетения». На этот тезис Владимир Городецкий и первый зампред правительства Владимир Знатков ответили, что они просто не имеют права передавать бюджетные деньги частным компаниям, однако могут компенсировать затраты жителей.

Второй вопрос стал камнем преткновения между Андреем Шимкивом и мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Спикера Заксобрания НСО интересовало, почему бы расходы по компенсациям заявительного характера не покрывать городскому бюджету: ведь большая часть денег уйдет именно на городских жителей. Анатолий Локоть посчитал такое заявление скорее эмоциональным и посчитал нужным подчеркнуть, что Новосибирск всё-таки неотделим от всей области: «Мы сейчас начнём делить: кто сколько даёт и найдём много чего интересного. Не надо делить! Если говорится Новосибирская область, то значит и город тоже». В итоге было решено дождаться сентября и, уже исходя из количества заявок на компенсацию, решать, деньги из какого бюджета на это пойдут.

24 января уже будет подписано соглашение о контроле за расходованием средств поставщиками услуг.

Как рассказала Елена Бахарева, для получения компенсации с 1 июля по 31 декабря 2017 в 50% жителям Новосибирской области нужно будет обратиться в отдел социальных пособий по месту жительства с заявлением, паспортом и документами об оплате услуг. Заявки начнут принимать в августе. Уровень дохода жителя в рассматриваемом случае не имеет значения.

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