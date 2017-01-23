Новосибирская улица Ленина может стать пешеходной

На прошедшем в понедельник 23 января расширенном аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил проработать вопрос о создании на улице Ленина пешеходной зоны.

К вопросу о закрытии автомобильного движения по одной из центральных улиц Новосибирска власти мегаполиса возвращаются не впервые. Проблема поднималась ещё в далёком 2006 году муниципальной администрацией во главе с Владимиром Городецким. Потом к ней вернулись в 2012-м. Владимир Городецкий сообщил тогда СМИ, что уже в 2013 году улица станет недоступна для автомобилистов.

Теперь уже нынешний мэр Анатолий Локоть предлагает свой план — сделать улицу пешеходной, но с оговорками. Новосибирский «Арбат» градоначальник предложил делать на участке от площади Ленина до театра Красный Факел исключительно в летний период и только по выходным дням, когда движение в городе менее интенсивное. Предполагается, что такая инициатива нанесет минимальный ущерб для водителей.

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