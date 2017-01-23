23 января состоялось торжественное открытие офиса обслуживания клиентов филиала «Теплосбыт» АО «СИБЭКО», расположенного по адресу ул. Фрунзе, 226/1. В новом офисе обслуживания использованы современные технологии, оптимизированы условия для комфортного пребывания клиентов и предложен широкий спектр услуг.



В торжественном открытии приняли участие генеральный директор АО «СИБЭКО» Руслан Власов, директор филиала «Теплосбыт» Андрей Луцевич и начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Андрей Колмаков.

Клиентский офис энергокомпании расположен в центральной части Новосибирска, в новом здании, в просторном помещении площадью 324 кв.м., отвечающим всем современным техническим требованиям. Офис оснащен системой «Электронная очередь», системой пожарной безопасности и видеонаблюдения, кондиционерами и вентиляцией, комфортной зоной ожидания и оборудованным уголком для детей. АО «СИБЭКО» сделало доступным посещение офиса и для маломобильных гражданами, для которых вход в здание оборудован пандусами и имеется специальный санузел.

Неоспоримым преимуществом нового офиса энергокомпании является взаимодействие с потребителем в режиме «одного окна». Каждый посетитель может получить консультацию по различным видам услуг, предоставляемых «СИБЭКО», оформить необходимые документы при однократном обращении к специалисту по обслуживанию клиентов, благодаря чему общее время работы с потребителем сократилось с двадцати до десяти минут. В целях оперативного обслуживания для абонентов в течение всего рабочего дня доступно 8 операционных окон. «Открытие нового офиса – яркий пример того, что компания стремится совершенствовать стандарты обслуживания абонентов. Уверен, что нашим клиентам понравится не только современный стильный интерьер, но и высокий уровень обслуживания в комфортных условиях», – подчеркнул генеральный директор АО «СИБЭКО» Руслан Власов.

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