В 2016 году «Алтай-Кокс» установил рекорд по расходу электроэнергии на тонну кокса. В денежном выражении за год удалось сэкономить 11 млн руб.

Управление Алтайского края по промышленности и энергетике сообщает о своеобразном рекорде, установленном одной из системообразующих организаций края. Работы по повышению энергоэффективности «Алтай-Кокса» привели к снижению потребления электроэнергии в последние пять лет на 8,6%.

Сообщается, что расход электроэнергии на тонну кокса снизился на 7 кВт/ч. Основную экономию дало изменение схемы дробления угольной шихты. Отметим, что 2016 год предприятие работало с высокой загрузкой — около 95% всех мощностей. За год произведено свыше 4 млн тонн кокса, 78 тыс тонн пека каменноугольного, 42 тыс тонн бензола сырого и 90 тыс тонн сульфата аммония.



Продукция поставлялась в основном на внутренний рынок — 84%, остальное — в Бельгию, Германию, Узбекистан, Украину, Казахстан, Финляндию.

«Алтай-Кокс» входит в группу НЛМК, специализирующуюся на производстве стали. 76% продукции коксопроизводителя направляется на нужды внутри НЛМК. На долю «Алтай-Кокса» приходится 13% от общего количества продукции, производимой в России. Производственная мощность — 4,4 млн тонн валового кокса в год. Грузоперевозки кокса составляют 40% от общего объема грузоперевозок Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги.

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