Центробанк отозвал лицензию у Сибирского банка «Сириус»

Сегодня Банк России сообщил об аннулировании лицензии на проведение банковских операций омского банка «Сириус» и назначении временной администрации.

Лицензия у «Сириуса» отозвана 23 января. Свое решение Центробанк обосновал нарушением кредитной организацией законов о банковской деятельности, а также неоднократным нарушением в течение одного года нормативных актов о противодействии легализации средств, полученных преступным путем.

«В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества Сибирский Банк «Сириус» (ООО) существенно недооценивал принятые в связи с этим риски. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

С сегодняшнего дня же приступила к работе временная администрация, которая будет исполнять свои функции вплоть до признания «Сириуса» банкротом арбитражным судом или до дня назначения ликвидатора. Руководителем назначена замначальника банковского надзора отделения Омск Марина Куташова.

Напомним, в августе 2016 года была отозвана лицензия у «БайкалБанка». Прокурорская проверка выявила признаки преднамеренного банкротства кредитной организации.

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