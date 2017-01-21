Ставка по ипотеке на квартиры «Чистая слобода» снижена на 2%

После окончания действия программы государственной поддержки ипотечного кредитования банк ВТБ снизил ставку по ипотечным кредитам для строящихся и готовых квартир в жилом комплексе «Чистая слобода» до 10,6% годовых.

Специальные условия для «ДСК КПД-Газстрой» предоставлены как одной из ведущих строительных компаний на региональном рынке. Компания не раз подтверждала свою надежность и стабильность, выполняя все обязательства перед покупателями жилья и партнерами точно в срок .

По условиям программы минимальный размер первоначального взноса — 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования – до 30 лет. Комиссии и дополнительные платежи по кредиту, а также мораторий на досрочное погашение кредита отсутствуют.

«Фактически, новые ставки по ипотеке без государственной поддержки для квартир в «Чистой слободе» будут ниже, чем предполагалось по программам с господдержкой, — отмечает директор по продажам ООО «ДСК КПД-Газстрой» Эдуард Ляхов. – Достигнутый результат стал возможным благодаря активному развитию сотрудничества и взаимопонимания между партнерами».

Срок действия акции — до 31 января 2017 года.

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