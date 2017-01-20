Следственное управление СКР по Омской области проводит обыск и изымает документацию в управлении уголовного розыска УМВД региона по уголовному делу о мошенничестве.

Как сообщает «Интерфакс», уголовное дело возбуждено менее суток назад в отношении неустановленных лиц. Причем, это могут быть как люди в погонах, так и гражданские. Никаких подробностей дела или причастных к мошенничеству подразделений полиции не называется.

Единственный факт — уголовное дело возбуждено по мошенническому хищению чужого имущества с причинением значительного ущерба. И документы, хранящиеся в полиции, могут представлять интерес для следствия.

В пресс-службе омского УМВД пока никак не комментирую ситуацию. Не распространяется о подробностях и пресс-служба СКР.

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