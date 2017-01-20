Сегодня на экстренном заседании комиссии по ЧС в правительстве Новосибирской области, главам муниципальных образований предписано в срочном порядке проверить крыши на наличие значительной снежной массы.

Напомним, трагедия в Бердске произошла вчера: обрушилась крыша конного манежа, где в этот момент проходили тренировки. Два человека погибли, еще трое — в больнице. Основная версия случившегося: крыша рухнула под тяжестью снега. По предварительным оценкам, на кровле здания находилось не менее 480 тонн снега, при этом площадь помещения составляла всего 800 кв.м. То есть, на каждый квадратный метр давило около 600-800 кг.

Вице-губернатор Сергей Семка на заседании КЧС призвал глав муниципальных образований усилить уборку снега с крыш, держать на постоянном контроле ситуацию с очисткой, и в обязательном порядке проверить кровли всех социальных и культурных учреждений, и в первую очередь тех, где имеются большие пролеты. Контроль за уборкой возложен на ГЖИ, которая будет ежедневно передавать данные в МЧС.

Отметим, что трагедия в Бердске «аукнулась» и на других территориях. Так, мэр Барнаула потребовал усилить работы по очистке кровель от снега, а также в экстренном порядке проверить крыши торговых центров, предприятий и культурных объектов.

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